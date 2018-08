SIMP, ciudata planetă gigant fără stea care ”vagabondează” pe Caleea Lactee la ”doar” 20 de ani lumină de noi. Enormele aurore generate îi fac pe astronomi să creadă că are și o lună

Noile date obținute despre ea nu numai că sunt primele observații cu ajutorul undelor radio ale unui obiect cu masă planetară din afara sistemului nostru solar, ci și marchează primul caz în care cercetătorii au măsurat câmpul magnetic al unui astfel de obiect.Ciudatul și independentul obiect, denumit SIMP J01365663+0933473 a fost descoperit în 2016. La acel moment, astronomii au crezut că SIMP era o pitică maro: prea mare să fie o planetă, dar prea mică să fie o stea.Totuși, anul trecut, un alt studiu a arătat că este destul de ”mică”pentru a fi considerată o planetă: Are raza cât 1,2 din raza Jupiter și o masă de 12,7 ori mai mare.”Obiectul este chiar la limita dintre o planetă și o pitică maro, adică o ”stea ratată”, și ne oferă câteva surprize care ar putea să ne ajute să înțelegem procesele magnetice atât ale stelelor cât și planetelor”, a spus Melodie Kao de la Arizona State University, conducătoarea noului studiu despre SIMP.SIMP este și foarte fierbinte pentru o planetă, având o temperatură de 825 de grade Celsius la suprafață. Spre comparație, cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar este Venus, care are o temperatură medie de circa 470 C, dar trebuie ținut cont că cea mai mare căldură o primește de la Soare. Cum solitara SIMP nu orbitează vreo stea, căldura trebuie să fie rămășiță a formării ei inițiale, acum circa 200 de milioane de ani.Potrivit celui mai recent studiu, SIMP nu numai că este gigantică după standardele obișnuite ale planetelor, ci are și un câmp magnetic de milioane de ori mai puternic decât pe planeta noastră.Și, deși acest câmp magnetic o ajută să producă uimitoare efecte de lumină, aurorele nu sunt generate ca pe Pământ. De departe, Jupiter are cel mai puternic câmp magnetic din sistemul nostru. De 20.000 de ori mai puternic decât cel al Pământului, câmpul lui Jupiter generează aurore extraordinar de luminoase. Acestea apar când particule încărcate electric sunt accelerate de-a lungul câmpului magnetic și aruncate în atmosfera superioară a lui Jupiter cu o viteză de 5.000 de kilometri pe secundă.Pe Pământ, un proces similar produce ceea ce numim aurora boreală, dar particulele încărcate care duc la apariția acestora vin, în principal, de la Soare, sub forma vântului solar. În schimb, pe Jupiter, particulele încărcate electric vin în special de la satelitul său Io, nu din vântul solar.Și, cum SIMP nu are o stea care să-i genereze un vânt solar, așa cum are Pământul, astronomii cred că aurorele ciudatei planete ar putea fi create ca pe Jupiter, ceea ce înseamnă că SIMP are și o lună.