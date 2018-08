Dovezi ”directe și definitive” că există apă pe Lună: Astronomii au descoperit petice de gheață în zona polilor 

Nou-analizatele date arată că există apă pe sol în mai multe locuri din apropierea regiunilor polare lunare care se află permanent în umbră, ferite de căldura razelor solare.Cea mai multă din gheața descoperită se află la polul sud al Lunii, în zona unui grup de cratere ce poartă numele unor cercetători sau exploratori, precum Haworth, Shoemaker, Sverdrup și Shackleton. La polul nord, peticele de gheață par să fie mai izolate.Măsurătorile ulterioare ale zonelor cu gheață au arătat că aceste tind să se formeze în locurile unde temperatura nu urcă peste -163 grade Celsius, dar temperatura scăzută nu este de ajuns pentru a garanta existența gheții: doar 3,5% din zonele umbrite verificate au arătat semne că ar exista apă.Măsurătorile sunt prima ”dovadă directă și definitivă” că există gheață pe suprafața lunii, potrivit unui articol din Proceedings of the National Academy of Sciences. ”Aceste depozite de gheață ar putea fi utilizate ca o resursă locală de viitoarele misiuni de explorare de pe lună”, scriu autorii articolului din publicația citată.