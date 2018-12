Marte: Un crater de gheață descoperit pe planeta roșie

Cu toate ca arată ca o frumoasa movilă de zăpadă pe planeta roșie, craterul Korolev ar fi mai potrivit pentru patinajul de gheață decât a construi un om de zăpadă, scrie CNN. Agenția Spațială Europeană a lansat joi o imagine luată de misiunea sa Mars Express, arătând craterul plin de gheață.





Dar craterul nu este doar înghețat din cauza iernii marțiene. Craterul Korolev este umplut cu gheață, care are o grosime de aproximativ 1800 de metri pe tot parcursul anului. Craterul, care are o lungime de aproape 80 de km, se află la sud de capul polar nordic, cunoscut sub numele de Olympia Undae, în zonele joase din nord.







Aerul care se deplasează peste gheață se răcește și se scufundă, creând un strat de aer rece peste gheață. Acest lucru a permis gheții să rămână intactă.





Craterul a fost numit Serghei Korolev, după un inginer șef de rachete și un designer de nave spațiale cunoscut ca părintele tehnologiei spațiale sovietice. Korolev a lucrat la programul Sputnik, programul Vostok care a transportat primul om în spațiu în 1961 și la diverse tipuri de rachete care au condus către Soyuz.