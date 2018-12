Sonda NASA New Horizons se pregătește de un survol istoric în 1 ianuarie: Ultima Thule, un vestigiu de la formarea sistemului solar

La o distanță de circa 6,4 miliarde de kilometri de noi, sonda New Horizons va trece pe deasupra acestui obiect spațial în 1 ianuarie, la ora 5,33 GMT, la doar 3.500 kilometri de suprafața sa. De trei ori mai aproape decât distanța de care s-a apropiat de Pluto în 2015.Dar ce este acest straniu obiect, numit după o insulă îndepărtată din literatura medievală, și al cărui survol va avea propriul sau imn, compus de chitaristul Queen, Brian May, care deține și un doctorat în astrofizică?"Este într-adevăr cel mai primitiv obiect întâlnit vreodată de un dispozitiv spațial", arată Hal Weaver, de la laboratorul de fizică aplicată al universității Johns Hopkins.Oamenii de știință nu cunosc exact mărimea sa, estimată a fi de 100 de ori mai mică decât planeta pitică Pluto, al cărei diametru este de circa 2.400 km.Iar Ultima Thule evoluează într-o zonă cu temperaturi foarte scăzute, ceea ce înseamnă că ar putea fi bine prezervată."Este un vestigiu de la formarea sistemului solar", spune Weaver.Ultima Thule se află în centura Kuiper, un vast disc cosmic din epoca formării planetelor.Descoperită doar la începutul anilor 1990, centura se află la circa 4,8 miliarde de kilometri de Soare, dincolo de orbita lui Neptun, cea mai îndepărtată planetă.Aici se află miliarde de comete, milioane de obiecte precum Ultima Thule și câteva planete pitice de talia unui continent, precum Pluto, explică Alan Stern, cercetător la New Horizons."Este important pentru noi, în cercetarea planetelor, deoarece această regiune a sistemului solar, atât de departe de Soare, conservă condițiile originale de acum 4,5 miliarde de ani", adaugă el. "Deci, atunci când vom survola Ultima, vom fi capabili să vedem cum erau lucrurile la început."Sonda New Horizons, lansată de Nasa în 2006, parcurge universul cu o viteză de 51.500 km pe oră și a trimis imagini uimitoare de pe Pluto în 2015. La această viteză, dacă lovește fie și un corp de mărimea unui bob de orez, ar putea fi distrusă imediat.În timpul survolării Ultima Thule, dacă scapă teafără, va face sute de fotografii care ar putea permite dezvăluirea formei și a geologiei corpului.Telescopul Hubble a descoperit Ultima Thule în 2014. Oamenii de știință au realizat trei ani mai târziu că nu are o formă sferică ci posibil alungită și chiar că ar putea fi vorba de două obiecte distincte.Primele imagini ar urma să ajungă pe Pământ în seara zilei de 1 ianuarie, pentru a fi publicate a doua zi.Difuzarea în direct este imposibilă la o asemenea distanță, dar NASA prevede o transmisie pe internet în perioada survolului, cu melodia lui Brian May în fundal."A reuni aceste două aspecte din viața mea, astronomia și muzica, a reprezentat o provocare interesantă", a explicat Brian May, într-un comunicat.Alan Stern speră ca această misiune să nu fie ultima pentru New Horizons: ambiția este urmărirea altor obiecte din centura Kuiper și "un survol și mai apropiat în 2020".