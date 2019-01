Video Cea mai lungă eclipsă totală a deceniului a putut fi observată și din România/ Următoarea va avea loc în 2021

Între 20 și 21 ianuarie vom putea vedea prima lună plină din 2019 și prima eclipsă lunară din acest an. 2019 se anunță un an al eclipselor- trei eclipse solare și două lunare). Eclipsa totală de lună poate fi observată din America de Nord și de Sud, Groenlanda, Islanda, Europa, Africa de Nord și de Vest, plus regiunea arctică a globului, informează Earth Sky . Eclipsa este vizibilă și în România, începând cu ora 7:12 dimineața.





Următoarea eclipsă lunară totală la care vom asista este programată pentru 26 mai 2021.





Această eclipsă de lună va dura puțin peste o oră. Ea este precedată de o eclipsă parțială, fiecare fază durând peste o oră.