NASA: Radarele urmăresc un asteroid care se va apropia amenințător de Pământ în decembrie 2019 și în alte 30 de date până în anul 2101

​NASA a indicat 31 de date potențiale între anii 2019 și 2101 în care asteroidul va amenința să lovească Pământul. Cea mai apropiată dată a impactului, care se întâmplă a fi și cea mai probabilă, este 28 decembrie 2019. Următoarea ar fi 21 decembrie 2093. Dar asteroidul poreclit Asteroid 2010 GD37 se va mai apropia amenințător și în lunile decembrie din 2022, 2024 și 2027.





Înspăimântătoarele preziceri au la bază 19 observații făcute între 5 și 9 aprilie 2010. În timpul acelei scurte perioade, agenția spațială americană a calculat diametrul și masa asteroidului, precum și viteza sa uluitoare. Conform datelor NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Asteroid GD37 măsoară 1,261 km și are masa incredibilă de 2,7 trilioane tone. Din aceste cauze, NASA apreciază că asteroidul are o forță devastatoare de impact de 260.000 de Megatone (Mt). O megatonă este echivalentul a 1.000 de kilotone (Kt), adică un milion de kilograme de trinitrotoluen (TNT), ceea ce înseamnă că GD37 ar putea lovi Pământul cu forța a 260 de milioane de tone de TNT. În comparație, bomba nucleară aruncată asupra Hiroshimei a explodat cu o forță între 13.000 și 18.000 de tone de TNT. La intrarea în atmosferă, Asteroid GD37 va avea o viteză de 28,65 km/s. Dar care este riscul ca el să lovească Pământul în acest an sau în oricare din celelalte 30 de date?



















Diagrama orbitei asteroidului (Imagine NASA)





Din fericire, riscul este minim și va rămâne așa dacă nu cumva vreo forță îl va abate de la orbita sa și-l va aduce în calea orbitei Terrei. Pe 28 decembrie, probabilitatea impactului va fi de 0,00000007%. Aceasta înseamnă că probabilitatea producerii unui cataclism este de unu la 1.400.000.000 sau că există 99,99999993% șanse ca asteroidul să ne ocolească. O prăbușire devastatoare are și mai puține șanse să se întâmple la următoarea cea mai probabilă dată de impact, decembrie 2093.Asteroizii ca GD37 sunt monitorizați de sistemele NASA, care au ochii atenți la toți cei care pot genera cataclisme pe Pământ. Agenția spațială americană spune: „Dacă un asteroid se va apropia cu adevărat foarte mult de Pământ, nu putem exclude din timp o coliziune. Probabilitatea impactului va tinde să crească pe măsură ce orbita este recalculată și sunt eliminate traiectorii alternative mai sigure. În cele din urmă, probabilitatea impactului va scădea, de obicei chiar abrupt, până la zero sau, dacă asteroidul este cu adevărat pe o traiectorie de coliziune, va continua să crească până va ajunge la 100%”.După noi observații și calcule orbitale, NASA de obicei scoate obiectele de pe lista de amenințări. Iar vestea bună este că în prezent NASA nu cunoaște vreun obiect care să amenințe direct siguranța planetei într-un viitor previzibil. (Express)