NASA anulează prima misiune cu echipaj compus exclusiv din femei invocând lipsa costumelor de mărime potrivită

Planurile NASA de a trimite o echipă compusă exclusiv din femei în spațiu au eșuat deoarece agenția nu dispune de suficiente costume spațiale care să se potrivească astronautelor, informează The Guardian.

La începutul acestei luni, NASA a anunțat că Anne McClain și Christina Koch vor lua parte la misiunea din 29 martie, prima misiune în spațiu cu echipaj format exclusiv de femei. Echipa ar fi trebuit să iasă din stația internațională ISS pentru a instala noi baterii. În trecut, în astfel de misiuni au participat fie echipe formate exclusiv din bărbați, fie echipe mixte.

Într-un comunicat de presă dat publicității luni, Nasa anunță că planurile s-au schimbat, în mare parte din cauza faptului că nu dispun de echipamentul necesar misiunii.

Prima femeie care a luat parte la o misiune de întreținere în spațiu a fost cosmonauta sovietică Svetlana Savitskaya în urmă cu 35 de ani. Mai bine de 500 de persoane au fost în spațiu de-a lungul timpului, dar doar 11% dintre acestea au fost femei, potrivit Reuters.

Some more shots of the #spacewalk on Friday – was privileged to work with my friend and colleague @NASA_Astronauts @AstroHague pic.twitter.com/KueUo7HXFm

Găsirea costumelor potrivite este dificilă, potrivit celor de la space.com. Microgravitația te face mai înalt, iar McClain a confirmat că misiunile în spațiu o fac cu 5 cm mai înaltă.

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station - today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu