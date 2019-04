​VIDEO Cine este tânăra cercetătoare care a creat algoritmii cu ajutorul cărora a fost obținută prima imagine a unei găuri negre

Gaura neagră din galaxia M87 are un diametru de aproximativ 40 miliarde de km și o masă de trei milioane de ori mai mare decât a Terrei. Interesant este că, deși au fost cercetate două găuri negre, cea din M87 și cea din centrul galaxiei noastre, Sagittarius A, imaginea provine de la cea mai îndepărtată. Mai exact, gaura neagră din M87 este de 1.500 de ori mai mare decât cea din galaxia noastră, dar și de 2.000 de ori mai îndepărtată.

Se poate vedea un cerc negru înconjurat de un inel strălucitor ”de foc”, iar partea de jos este mai strălucitoare, imaginea fiind comparată de unii jurnaliști cu un ”zâmbet din cosmos”, dar unul dintre cercetătorii principali a asemuit gaura cu ”porțile iadului”. iar alți cercetători au numit-o ”monstru”, pentru dimensiunile ei.

Scientist Katie Bouman just posted about the moment when "the first image I ever made of a black hole" was processed.



Just to clarify, this was the first image *ANYONE EVER MADE* of a black hole. #smalldetails https://t.co/m0aCniRysp#EHTBlackHole #BlackHoleDay #BlackHole pic.twitter.com/C8wF5t6GGA