Ce previne înghețarea oceanului de pe Pluto?

Când nava spațiala New Horizons a NASA a trecut pe lângă Pluto în 2015, cercetătorii sperau că datele obținute îi vor ajuta să descopere unele dintre misterele planetei pitice. În schimb, descoperirile făcute în timpul cercetării lui Pluto și a lunii sale, Charon, au scos la iveală mai multe întrebări care necesită răspunsuri, relatează CNN