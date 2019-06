VIDEO INTERVIU Dumitru Prunariu: Am luat pe ascuns, în Cosmos, o sticlă de coniac românesc/ Sunt teorii ce trebuie demontate: steagul de pe Lună nu flura, ci avea pliuri. Am văzut Pâmântul din spațiu, garantez că e rotund și nu plat / România poate trimite al doilea cosmonaut în spațiu

”Sunt foarte mulți oameni care dau crezare unor zvonuri care se propaga rapid si care ajung să fie considerate adevăruri absolute. De exemplu, s-a spus despre steagul de pe Lună că flutura. Am discutat cu Buzz Aldin, al doilea om are a coborât pe Lună, ne cunoastem bine, facem parte din asociații internationale și ne vedem periodic. Steagul nu avea cum sa fluture, intrucât gravitația pe Lună este foarte mica. Buzz mi-a povestit: ”Noi am pus steagul pe un mic catarg și pe o tijă orizontală, pe care trebuia să îl fixăm. Numai că în Cosmos, din motive de spațiu, am avut steagul rulat într-un tub. Când l-am scos, steagul a rămas cu onduleurile acelea…l-am întins, partea de sus era îndoită iar cea de jos părea că flutură în fotografii, dar nu a fluturat niciodată.”Am cunoscut aproape o jumătate din astronauții care au ajuns pe Lună, am stat de vorbă cu ei. Indiscutabil s-a ajuns pe Lună, acele realități au fost transmite live la televiziune. Acest zbor a fost foarte important din punct de vedere politic pentru Statele Unite: trebuia schimbat, într-un mod pozitiv, imaginea americanilor după ce au avut eșecuri în Golful Porcilor (când au dorit să invadeze Cuba și nu au reușit) sau în Vietnam, când imaginea lor era puternic șifonată. Trebuia să schimbe radical cu ceva imaginea lor. Și au făcut-o cu acel zbor cosmic și cu o realizare excepțională, de la care se împlinesc acum 50 de ani.În cadrul pregătirilor pentru acest zbor pe Lună s-au făcut multe pregătiri prin deșerturile lumii, în zone precum Arizona – care seamană foarte mult cu spațiul lunar, care este unul deșertic. Probabil că fotografiile care s-au făcut atunci au ”scăpat” în spațiul public. Și acolo s-au vazut o lumină care bătea strâmb, o umbra care nu era la fel iar acestea au condus la o întreagă teorie a conspirației. Dar oamenii au ajuns pe Lună. Gândiți-vă că în acea perioadă de plin Război Rece, și rușii au avut un program pentru ca omul să ajungă pe Lună, dar nu au mai putut să îl realizeze pentru că americanii le-au luat-o înainte. Dacă nu ar fi ajuns americanii pe Lună, în mod sigur rușii și ar fi țipat pe plan internațional că este un fake. Dar nu a fost.Imagine și montaj: Cătălin VoicuDumitru Prunariu a povestit, cu zîmbetul pe buze, cum a reușit să ia pe ascuns, în Cosmos, coniac românesc Drobeta. ”Și la noi, dar și la ruși, se obișnuiește ca atunci când te duci într-o vizită, să aduci gazdei un cadou – de regulă, flori, dacă sunt femei sau o sticlă de alcool, dacă sunt bărbați. Colegul meu de zbor, Leonid Popov mi-a spus: ”Știi, acolo sus nu e voie cu alcool, dar dacă ducem ceva, ar fi binevenit. Hai să facem cumva, să le ducem cosmonauților o sticluță!” El știa că eu adusesem de acasă niște sticle tip ploscă, de coniac românesc. Era coniac ”Drobeta”, îmbuteliat în sticle de 200-300 ml. M-a rugat să iau două sticle din acelea și la Baikonur, ”Trebuie să facem cumva, să ajungă măcar o sticlă, sus!” – mi-a spus Popov și cu toate controalele, am reușit să ducem o sticlă de coniac în Cosmos.Am ciocănit în trapa prin care se trecea din nava cosmică în laboratorul spațial, unde se aflau ceilalți colegi care zburau de două luni de zile: ei erau extenuați, foarte obosiți. S-au bucurat mult când ne-au văzut și ne-au întrebat: ”Ce ne-ați adus?” Le-am răspuns: ”Scrisori de acasă!”. Au crăpat ușor trapa și le-am dat scrisorile. ”Și ce ne-ați mai adus?” – ne-au mai întrebat. ”Niște ziare proaspete, ca să citiți și voi noutăți!”. Pe atunci, comunicațiile radio erau foarte rare și bine controlate. ”Ce ne-ați mai adus?”, ne întrebau. Soția unuia dintre cosmonauții aflați acolo mi-au dat niște ceapă proaspătă, pe care am luat-o cu mine în spațiu. ”Uite, niște ceapă de la Nina, soția ta”, am spus. Evident, se bucurau. În momentul în care le-am strecurat sticla de coniac, de dincolo s-a auzit : ”Uraaaa” și multe țipete de bucurie, Apoi s-a deschis larg trapa și ne-am luat în brațe.La un moment dat, comandantul stației orbitale a cerut un păhărel. Ce păhărel – mă gândeam în mintea mea – pentru că sticla aceea nu curge, că lichidul nu are greutate. Dar l-am văzut pe inginerul de bord ducându-se la un echipament, din care a scos un tub, i-a pus două clame să nu mai curgă nimic prin el. A venit cu acel tub, cu care s-a sorbit lichidul din sticlă. Acesta era, de fapt, păhărelul din spațiul cosmic. În aceeași seară, sticla de coniac s-a terminat.





Cred în Dumnezeu, El face parte din această energie universală din care fiecare avem o părticică energetică în sufletul nostru. Partea aceasta enegetcă a noastră, care este conectată la o energie universală, este Dumnezeul nostru. Evident, există cosmonauți credincioși și alții, nu.În momentul în care am ajuns în Cosmos nu m-am gândit că o să îl găsesc pe Dumnezeu, dar daca l-aș vedea, m-aș lăsa cuprins de toata lumina și energia Lui.

Dumitru Prunariu: "Există o competiție mare între marile puteri și în ceea ce privște spațiul cosmic. Conform datelor oficiale care există, Statele Unite dețin 75% din suma tuturor bugetelor militare la nivelul globului. Este o prioritate pe care Statele Unite au reușit să o dobândească și nu o vor ceda atât de ușor. În același timp, China și Rusia își dezvoltă capacități militare pentru a face față unui eventual conflict care pornește din spațiul cosmic. Normal că fiecare dorește să se apere, să se protejeze și dezvoltă astfel de capacități. Pentru că Statele Unite sunt cele mai dezvoltate, își crează și o structură spațială, care exista oricum în cadrul AIR FORCE, dar o individualizează și îi acordă un buget separat"