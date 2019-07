Make it rain- Al saptelea zbor din istoria companiei Rocket Lab

Rocket Lab pregateste o a doua baza pe teritoriu american. Launch Complex 2 este momentan in constructie la Mid-Atlantic Regional Spaceport, Wallops, Virginia.







Cei 7 pasageri au o greutate insumata de 80 de kg, adica jumatatea din greutatea maxima pe care o poate transporta Electron in spatiu, deci din punct de vedere economic suntem inca departe de eficienta maxima.

BlackSky Global 3, un satelit de 56 de kg, apartine operatorului BlackSky Global din Seattle, o companie ce face parte din portofoliul grupului Spaceflight Industries. Vine echipat cu un telescop SpaceView 24 (24 cm diametru), construit de Harris Corporation, care poate acoperi scene de 30 km2, mergand pana la rezolutii de sub 1 m.





Al saptelea zbor din istoria companiei Rocket Lab a venit sambata 29 iunie de la acelasi Launch Complex 1 din Noua Zeelanda, deocamdata singura baza de lansare, potrivit Space Alliance Operand deja la cadenta ridicata (acesta a fost al treilea zbor pe anul in curs) mica racheta Electron a mai bifat un succes sambata. Lansata cu o intarziere de doua zile, pentru a da inginerilor ragaz sa verifice echipamentul de sol, racheta a plasat dupa un zbor de 53 de minute o incarcatura multipla (7 sateliti de mici dimensiuni) intr-o orbita cu altitudinea de 450 km si inclinatia de 45 de grade fata de Ecuator.Misiunea s-a numit ‘Make it rain’, o aluzie la precipitatiile din zona peninsulei Mahia, acolo de unde opereaza Rocket Lab si a zonei Seattle, de acolo de unde vine pasagerul principal.Asa cum spune si numele, el este al treilea din grupul de 4 sateliti destinati observatiei Pamantului construiti pentru programul BlackSky Global Intelligence Platform. Alti doi sateliti au fost lansati in 2018, unul de racheta Indiana PSLV si celalalt de Falcon 9. Tot PSLV va lansa si ultimul satelit al seriei, undeva in cursul anului curent.