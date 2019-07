Sistemul de navigatie european Galileo nefunctional de 4 zile

Nu au fost date mai multe amanunte, indicandu-se doar ca ar fi vorba despre o problema la sistemul de sol, localizata la centrul din Fucino, Italia. Surprinzator avand in vedere ca sistemul are, asa cum este si firesc, solutii de rezerva, care ar trebui sa se activeze automat in astfel de cazuri.





Daca acest lucru este corect, inseamna ca satelitii au ramas in continuare sub control, afectata fiind doar partea de transmisie a semnalului de navigatie.







O parte din sateliti poarta la bord echipament SAR (search-and-rescue), GSA subliniind ca acest serviciu ramane in continuare activ.





La 4 zile de la comunicatul initial sistemul ramane in continuare neoperational, ceea ce inseamna ca problema este mai dificil de remediat decat s-a crezut initial.





Desi sistemul este inca in teste, avand teoretic doar 22 de sateliti functionali (dintr-un total de 26 lansati in decursul anilor, la care se adauga platformele de test GIOVE), EU s-a grabit sa inaugureze oficial faza initiala a serviciului, sperand sa recupereze din decalajul fata de celelalte constelatii globale si sa impulsioneze industria europeana sa il foloseasca.





Vineri, agentia de navigatie europeana GSA (European GNSS Agency) a avertizat toti utilizatorii sistemului european Galileo ca serviciul este pentru moment intrerupt si ca, pentru evitarea problemelor, este indicat ca toate dispozitivele care il folosesc sa treaca pe variantele de rezerva: GPS, Glonass sau Beidou, potrivit Space Alliance Din cei 26 de sateliti 4 apartin fazei initiale IOV (in orbit validation), iar 22 fazei FOC (Full Operational Capability), ultima lansare fiind acum un an. Primii fusesera construiti de EADS Astrium (astazi Airbus), ceilalti de OHB-System.