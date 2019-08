VIDEO Naveta spațială, cu primul robot umanoid rusesc la bord, a reușit să se conecteze la Stația Spațială Internațională, la a doua încercare

”Îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost prins în trafic. Sunt pregătit să continui munca” arată mesajul postat pe contul de Twitter creat special pentru robot. Capabil să imite mișcările umane, Fedor va putea să îi ajute pe cosmonauți să-și realizeze sarcinile fără să se miște liber pe stație.

Naveta Soyuz MS-14 cu robotul la bord s-a fixat cu succes pe SSI la 3.08 GMT, a spus agenția spațială rusă Roskosmos.

Acest robot, cu corp antropomorf, are 1,80 metri înălțime și o greutate de 160 kg. Numele său corespunde acronimului "Final Experimental Demonstration Object Research".

Robotul dispune de conturi pe rețelele sociale Instagram și Twitter, unde este povestită viața sa cotidiană, cum ar fi învățarea deschiderii unei sticle de apă.

