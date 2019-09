Cea mai mare stea neutronică descoperită până acum forțează limitele fizicii. Aceasta are un diametru de 24 km și o masă de 333.000 de ori mai mare decât cea a Pământului

Acestea sunt incredibil de dense, cu mase mai mari decât cea a Soarelui nostru.Noua stea neutronică detectată, care a primit indicativul J0740+6620, are o masă de 333.000 de ori mai mare decât cea a Pământului și de 2,17 ori mai mare decât cea a Soarelui. Dar are doar aproximativ 24 de kilometri în diametru și este plasată la 4.600 de ani de lumină de Pământ.J0740+6620 este foarte aproape de limita de masă pe care un obiect compact o poate avea fără să intre în colaps și să devină o gaură neagră.Steaua neutronică se învârte cu rapiditate, ea fiind denumită și pulsar pentru că emite fascicule de unde radio din ambii poli magnetici. Fasciculele se comportă ca cele de lumină emise de un far naval, doar că în acest caz fasciculele sunt emise la un interval de câteva milisecunde.Pulsarii sunt ca un ceas atomic datorită pulsului regulat, așa că astronomii le pot folosi pentru a studia spațiul și timpul.Noua stea neutronică a fost detectată de Telescopul Green Bank din Virginia de Vest. Cercetătorii au publicat descoperirile lor luni, în revista de specialitate Nature Astronomy.