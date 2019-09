NASA a surprins momentul în care o gaură neagră distruge o stea de mărimea Soarelui

Fenomenul extrem de rar, cunoscut ca un eveniment de întrerupere a mareei (când o stea se apropie suficient de aproape de o gaură neagră supermasivă, încât este distrusă de forța mareei a găurii negre), a fost surprins de Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Imaginile arată cum o stea similară Soarelui nostru a fost trasă de câmpul gravitațional al găurii negre.

Explozia, pe care astronomii au putut-o observa de la început la sfârșit, se întâmplă doar între 10.000 și 100.000 de ani într-o galaxie de mărimea Căii Lactee.

