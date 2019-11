NASA redenumește cel mai îndepărtat corp celest explorat vreodată, după ce Ultima Thule a stârnit critici legate de conotații naziste

Vestigiu înghețat de la formarea sistemului solar, Arrokoth se află în centura Kuiper, ea însăși situată la circa 4,8 miliarde de kilometri de Soare. Sonda New Horizons l-a survolat în ianuarie și a transmis NASA, pentru prima oară, fotografii detaliate ale acestui corp celest, o descoperire istorică. Imaginile arată că este format din doi "lobi" - asemănător cu un om de zăpadă.Ultima Thule - a cărei denumire tehnică este 2014 MU69 - a fost denumită după o insulă îndepărtată din literatura medievală.Dar denumirea a stârnit reacții puternice, deoarece a fost folosită și de adepții ocultismului din extrema dreaptă germană pentru a desemna locul de unde proveneau "Arienii"."Societatea Thule" a devenit ulterior partidul nazist al lui Adolf Hitler, iar termenul a rămas popular în cercurile extremei drepte. Este, spre exemplu, numele unui grup suedez de muzică care preamărește "puterea albă".Noul nume oficial, ales de echipa însărcinată cu New Horizons, a fost anunțat în cadrul unei ceremonii la sediul NASA, marți."Numele Arrokoth reflectă sursa de inspirație provenită de la contemplarea cerului și întrebările privind stelele și lumile de dincolo de a noastră", a declarat Alan Stern, de la Southwest Research Institute din Colorado.Sonda New Horizons se află acum la granița externă a centurii Kuiper, pe care astronomii o numesc uneori "mansarda" sistemului solar. Ea se va alătura apoi sondelor Voyager 1 și 2 în spațiul interstelar , dincolo de scutul protector al Soarelui.