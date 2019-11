Cercetătorii au descoperit o gaură neagră atât de mare încât "nu ar fi trebuit să existe" în galaxia noastră

LB-1, o gaură neagră situată la 15.000 de ani lumină de Terra, și pe care revista Nature o descrie pentru prima oară, are o masă 70 de opri mai mare decât cea a Soarelui."Găuri negre cu o astfel de masă nu ar trebui nici măcar să existe în galaxia noastră, potrivit majorității teoriilor actuale privind evoluția stelelor", a declarat Liu Jifeng, profesor la Observatorul astronomic național din China, și care a condus echipa care a studiat LB-1."Consideram că stelele foarte masive, a căror compoziție chimică este tipică pentru galaxia noastră, ar trebui să piardă partea majoră a gazelor în puternicele vânturi solare, atunci când se apropie de sfârșitul vieții lor", și deci să nu lase în urmă găuri negre atât de masive, a subliniat Liu Jifeng.În condițiile în care Calea Lactee conține circa 100 de milioane de găuri negre, LB-1 are o masă de două ori mai mare decât oamenii de știință credeau că este posibil."Acum, teoreticienii vor trebui să accepte provocarea de a explica cum s-a format", a adăugat Liu Jifeng.Cercetătorul David Reitze, de la California Institute of Technology, care nu a fost implicat în acest studiu, a afirmat că astronomii "de-abia încep să înțeleagă abundența găurilor negre și mecanismele formării lor"."În general, găurile negre apar după exploziile de supernove, dar, potrivit teoriilor în vigoare, au o masă mai mică de 50 până la 60 de ori față de cea a soarelui", a arătat el.Masa mai mare a LB-1 ar indica deci că această gaură neagră nu poate să fi fost produsă de o supernovă."Acest lucru înseamnă că avem de-a face cu un nou tip de gaură neagră, creat de un alt mecanism fizic", a subliniat David Reitze.LB-1 a fost descoperită cu ajutorul telescopului chinez LAMOST de o echipă internațională formată din cercetători chinezi, americani și europeni.Cercetătorii au folosit acest telescop pentru a căuta stele care orbitează în jurul unor obiecte invizibile, un semn că ar putea orbita în jurul unei găuri negre.Alte imagini ale celor mai mari telescoape optice din pume - Gran Telescopio Canarias și Keck I - au confirmat talia lui LB-1, pe care National Astronomical Observatory of China a calificat-o într-un comunicat drept "nimic mai puțin decât fantastic"