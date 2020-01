Science News: Misiuni spațiale de urmărit în 2020

SpaceX și Boeing vor lansa astronauți

Lansarea lui Space Orbiter în februarie

Mars 2020 și alte trei vor fi lansate în iulie

Prima lansare a SSLV de către India

SpaceX: StarLink, Falcon Heavy și Starship

Misiunea chineză Chang'e pentru aducerea de mostre lunare

Avionul X37-B al U.S. Air Force

Virgin Galactic

Blue Origin

De la echipaje comerciale până la o mulțime de misiuni spre Marte, 2020 promite să fie un an foarte bogat pentru zborurile în spațiu. Companiile și agențiile spațiale deopotrivă au o serie de misiuni interesante în planuri – de la colectare de mostre lunare la studii din apropiere ale Soarelui.Crew Dragon a lui SpaceX și Starliner a lui Boeing sunt așteptate să ducă primii astronauți în spațiu, chiar dacă datele lansărilor n-au fost anunțate încă. Ambele nave cosmice sunt în testări pentru a fi cât mai sigure posibil pentru oameni. Starliner a avut un moment important în decembrie când a lansat un zbor-test fără echipaj, chiar dacă nava nu a ajuns la Stația Spațială Internațională (SSI) din cauză că a ars prea mult combustibil la lansare. SpaceX a lansat cu succes Crew Dragon fără echipaj până la stație în martie 2018 și se pregătește pentru un zbor-test cu abandonare a misiunii în ianuarie.Programul Commercial Crew a fost criticat recent de biroul Inspectorului General al NASA pentru amânările continue.Misiunea comună a NASA și a Agenției Spațiale Europene este programată să decoleze de la Cape Canaveral, Florida, pe 5 februarie. Nava ar trebui să ajungă la 0,28 unități astronomice de Soare, în interiorul orbitei lui Mercur, pentru a vedea mai bine cum funcționează Soarele. (O unitate astronomică este distanța de la Pământ la Soare.) Misiunea este programată să dureze șapte ani.Cu Marte ajungând aproape de Pământ în 2020, iulie este timpul cel mai potrivit pentru lansarea a patru misiuni incredibile spre Planeta Roșie. Pe 17 iulie NASA va lansa mult-așteptatul rover Mars 2020 care va explora situri potențial locuibile, în timp ce Agenția Spațială Europeană și Rusia vor să facă același lucru cu roverul ExoMars Rosalind Franklin pe 25 iulie.Emiratele Arabe Unite planifică prima lor misiune, Hope Mars, care va fi lansată din Japonia. Și China vrea să trimită un mic rover pe Marte.Small Satelite Launch Vehicle, noua rachetă a Indian Space Research Organisation, este așteptată în prima parte a anului. Obiectivul este de a crea un lansator mic care să fie utilizat frecvent și cu puțini oameni, pentru a evita costuri și complicații. În 2020 va lansa prima misiune comercială cu patru sateliți pentru BlackSky Global.SpaceX tocmai a lansat un nou lot de sateliți StarLink care vor oferi conectivitate globală de bandă largă. SpaceX spune că vehiculele sunt echipate cu senzori pentru a evita coliziunile, dar observatorii tot sunt îngrijorați de resturile spațiale. Compania vrea și să-și îmbrace sateliții în material antireflectorizant, astfel încât constelația de 42.000 de sateliți să nu interfereze cu observațiile astronomice.Pe lângă StarLink și Crew Dragon, SpaceX mai are două programe de rachete în curs. Falcon Heavy, cea mai puternică rachetă existentă, va lansa probabil o misiune pentru US Air Force în a doua parte a anului. SpaceX va continua și dezvoltarea prototipului Starship Mk3 pentru misiuni în spațiul îndepărtat.China vrea să aducă o mostră de pe Lună pentru analize, după misiunea de succes Changʼe 4 care a așezat o navă și un rover pe fața ascunsă a Lunii. Locul de aselenizare este Mons Rümker, un munte de lângă o vastă zonă bazaltică numită Oceanus Procellarum. Dacă va reuși, va fi prima misune care se va înapoia cu mostre după ultima misiune Apollo din 1972.Cândva în 2020 US Air Force va lansa din nou misteriosul avion spațial cunoscut și ca Orbital Test Vehicle. Ar fi a șasea misiune a vehiculului fără echipaj care poate sta în spațiu până la un an pentru a-și îndeplini sarcina secretă. În 2019, una din cele două nave X-37 a revenit pe Pământ după un zbor-record de 780 de zile. Adică mai mult de doi ani. Air Force discută de obicei doar despre scopurile generale ale programului, deoarece fiecare sarcină este secretă: „Tehnologii spațiale refolosibile pentru viitorul Americii în spațiu și experimente operaționale care pot fi readuse și examinate pe Pământ”.În 2019 Virgin Galactic a efectuat primul zbor-test cu pasager în spațiu. În 2020 compania este așteptată să înceapă să lanseze zboruri turistice cu pasageri plătitori la bord. Aceste zboruri, potențial programate spre mijlocul anului, vor lansa pasageri de la Spaceport America din New Mexico, baza flotei SpaceShipTwo și a aeronavei purtătoare WhiteKnightTwo ale lui Virgin Galactic. Biletul pentru un zbor suborbital îl va costa pe pasager 250.000 de dolari. Nava spațială SpaceShipTwo poate transporta doi piloți și șase pasageri.Compania fondată de miliardarul „Amazon” Jeff Bezos a lansat în 2019 trei zboruri cu nava New Shepard – cel mai recent pe 11 decembrie - și este pe cale să facă saltul cu om în spațiu în 2020. New Shepard constă într-un propulsor reutilizabil și o capsulă pentru un echipaj de până la șase oameni, sau echipament în greutate echivalentă, pentru un zbor suborbital. Propulsorul se lansează și aterizează vertical, iar capsula revine la bază purtată de parașute.