Science Report: Creaturi ca niște caracatițe în apele de sub ghețurile de pe Europa, satelitul lui Jupiter? Este pariul unui apreciat om de știință

„Când vine vorba despre perspectivele vieții din afara Pământului, este aproape o certitudine că ea există sub ghețurile de pe Europa”, spune Monica Grady, profesoară de științe spațiale și planetare și noua președintă a Liverpool Hope University din Regatul Unit. „În altă parte, dacă va fi să existe viață pe Marte, ea va exista sub suprafața planetei... Acolo este protejată de radiații. Și înseamnă că există și posibilitatea să fi rămas gheață în porii rocilor, care poate fi o sursă de apă”.Vorbind în noul său cămin profesional, ea a adăugat că, în timp ce Marte stârnește curiozitatea, pariul inteligent rămâne Europa, ca mediul cel mai favorabil pentru viață extraterestră din sistemul nostru solar. „Cred că există șanse bune de a exista forme de viață ușor mai evoluate pe Europa, ceva cu inteligența unei caracatițe”.Observațiile asupra lunii ca un bulgăre de gheață sugerează că apa de sub suprafață este sărată și probabil încălzită de curenți hidrotermali, producând un mix agreabil pentru ca viața să prospere.NASA plănuiește să trimită o misiune, denumită Europa Clipper, care să caute viață pe satelitul înghețat. Și se vorbește mult, desigur, despre noi investigații pe Marte, unde s-au și așezat mai multe rovere și unde s-ar putea să vedem curând și primele urme de pași.Dar Grady nu pariază pe Planeta Roșie ca gazdă a unor forme complexe de viață. „Dacă există ceva pe Marte, este probabil ceva foarte mic – bacterii. Sunt destul de sigură că noi suntem singurii la nivelul nostru de inteligență în acest sistem planetar”. ( Forbes