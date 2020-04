VIDEO Povestea uimitoarei întoarceri de situație a misiunii Apollo 13 - Un eșec mai valoros decât o victorie

A şaptea misiune a NASA din proiectul Apollo şi, totodată, a treia care a avut ca scop aselenizarea unui echipaj, a fost întreruptă din cauza unei explozii care s-a produs într-unul dintre rezervoarele de oxigen, pe 13 aprilie, la 56 de ore de la lansare și la puțin timp după ce astronauții au terminat o super-interesantă transmisiune video.











Explozia puternică a afectat sistemul electric şi cel de aprovizionare cu oxigen, iar cei trei astronauţi care formau echipajul, Jim Lovell, Jack Swigert şi Fred Haise, au fost nevoiţi să se refugieze în modulul lunar, pe care urmau să îl folosească pentru deplasarea pe satelitul Pământului. Însă modulul era gândit să transporte maxim doi oameni pentru cel mult două zile, nu trei oameni timp de patru zile pentru o călătorie super-riscantă de sute de mii de km.

Explozia rezervorului a fost atât de puternică încât s-a desprins și o parte din modulul de control. Partea și mai gravă a fost că rezervele de oxigen se împuținau rapid și sistemul electric era ”la pământ”. A fost abandonată ideea aselenizării și s-a decis ca cei trei să treacă în micul modul lunar Aquarius, pe ideea ca modulul principal să fie păstrat pentru a fi folosit la reintrarea în atmosfera terestră.









Echipajul s-a refugiat în micul modul lunar care le-a servit drept ”barcă de salvare” și au orbitat Luna folosind orbita acesteia ca ”propulsor” care să-i ducă spre Pământ. Nu doar că era frig și neîncăpător în modul, dar nivelul de CO2 creștea extrem de mult din cauză că modulul nu era gândit pentru trei persoane.

Cei de la centrul NASA s-au adunat și au discutat ce se poate face și au creat un set de instrucțiuni pe care le-au trimis astronauților pe cale audio, iar aceștia s-au folosit de ce aveau, prosoape, bandă adezivă și mici tuburi de plastic, pentru a face mica lucrare de bricolaj care le-a salvat viața. Reparațiile au fost gata la 36 de ore de la explozie, iar după alte 45 de ore în spațiul mic din Aquarius au putut să renunțe la modulul lunar și să revină la cel de comandă (Odyssey), pentru a reintra în atmosfera terestră.









Nici această etapă nu era lipsită de pericole, fiindcă puteau fi probleme cu parașutele sau cu scutul de protecție, dar lucrurile au decurs bine, chiar dacă, aerul ionizat din jurul modulului a dus la întreruperea completă a comunicației cu NASA timp de 4 minute.

Jim Lovell, Jack Swigert şi Fred Haise sunt cei trei oameni care au supraviețuit unei situații disperate.Astronauții au fost nevoiți să improvizeze cu ce aveau la îndemână și s-au folosit de prosoape, cutii de carton, resturi din costume spațiale sau bandă adezivă pentru a face pe loc un fel de filtru de aer simplu fără de care nu puteau ajunge pe Terra.Multe zeci de ore în micul modul a fost frig și spațiul era extrem de restrâns. Cei trei au dormit foarte puțin, ceea ce înseamnă că întreaga misiune a fost și mai grea, dat fiind că totul era ”pe muchie de cuțit” și orice întâmplare nefericită putea să însemne moarte.Celebra frază : "Okay Houston, we've had a problem here." a fost rostită de Jack Swigert la 56 de ore de la plecarea de pe Terra, după ce s-a auzit o explozie puternică. Cei de la sol nu au avut de unde știi că este ceva catastrofal, dar în scurt timp și-au dat seama că este o situație de criză, după ce un rezervor de oxigen cu probleme de fabricație a făcut scurtcircuit și a explodat.Existau recipiente cu litiu-hidroxid care să elimine CO2-ul din cabină, dar cum cele de pe Aquarius nu erau suficiente, le-au luat și pe cele din modulul principal. Însă acelea aveau o altă formă și nu se potriveau în sistemul de filtrare al aerului de pe Aquarius.Naveta a amerizat cu bine în apele Oceanului Pacific. Misiunea s-a încheiat pe 17 aprilie, la ora 18.07 GMT. Dat fiind că cei trei au ajuns cu bine după o aventură extraordinară, chiar fără să fi pășit pe Lună, NASA a vorbit despre misiune ca despre un "successful failure" (un eșec de succes).