Rocket Lab anunță o nouă rachetă pentru misiuni interplanetare

Launch Complex 2 se apropie de certificarea finala pentru compania Rocket Lab. La sfarsitul lui aprilie, racheta Electron a fost ridicata pentru prima data la verticala pe rampa de lansare, pentru un test complex al sistemelor de la bord impreuna cu infrastructura de sol, potrivit Space Alliance.

Cu aceasta ocazie au fost verificate sistemele RF, de comunicatie intre diferitele posturi ce asista lansarea (tehnicienii de sol, inginerii de la postul de comanda etc), reteaua de alimentare cu electricitate, dar si circuitul de alimentare cu combustibil sau cel de protectie a rampei de lansare.

Testul s-a finalizat cu pornirea la punct fix a celor noua motoare Rutherford ce compun treapta intai a rachetei Electron.





Rocket Lab mai trebuie sa certifice in lunile urmatoare, impreuna cu NASA, sistemul sau AFTS (Autonomous Flight Termination System) care inlocuieste clasica monitorizare manuala din timpul lansarilor. Este vorba de sistemul de terminare a zborului in cazul in care se detecteaza o deviere de la traiectoria nominala. Aceste sisteme sunt obligatorii, fiind implementate tocmai din motive de siguranta, pentru a evita accidente in zonele populate.





Rocket Lab foloseste de mult timp sistemul sau AFTS in misiunile executate de la Launch Complex 1 in Noua Zeelanda, insa pentru baza Wallops din Virginia, acolo unde se construieste LC 2, el este o noutate.





Daca lucrarile la rampa de lansare propriu zisa sunt apoape de finalizare, cele de la facilitatiile de integrare si control sunt in plina desfasurare. Aceasta zona include centrul de control, hangarul de integrare pentru satelitii transportati de clienti la lansare si mai multe zone pentru constructia in paralel a mai multor rachete Electron. Nu trebuie uitate nici birourile personalului propriu si cele oferite temporar personalului tehnic al clientilor.

Prima misiune asteptata la LC 2 este pentru a doua jumatate a anului. STP-27RM va fi executata pentru Department of Defense’s Space Test Program si the Space and Missile Systems Center’s Small Launch and Targets Division si va include un microsatelit pentru programul Monolith al laboratorului de cercetare al USAF. Rocket Lab nu se afla la prima misiune de acest fel, acum un an lansand misiunea STP-27RD, potrivit Space Alliance.