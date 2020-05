Calea Lactee e o galaxie spirală barată cu patru braţe - Scientific American

O echipă internaţională de astronomi a dezvăluit, după un studiu cu o durată de 15 ani, o hartă cu cea mai înaltă rezoluţie până în prezent a structurii spiralate a Căii Lactee, oferind dovada clară că aceasta este o galaxie spirală barată prevăzută cu patru braţe principale, relatează Agerpres citând agenţia Xinhua.Descoperirile au fost prezentate într-un articol, intitulat "A New Map of the Milky Way" (O nouă hartă a Căii Lactee), publicat în cel mai recent număr al jurnalului Scientific American Astronomii din spatele noilor descoperiri au folosit interferometria cu bază foarte lungă, o tehnică de observare astronomică, pentru a măsura aproape două sute de regiuni formatoare de stele masive de pe discul Căii Lactee.Ei au aflat structura braţelor spiralate ale galaxiei, locaţia sistemului solar şi viteza de rotaţie a sistemului solar în jurul centrului Căii Lactee. De asemenea, echipa a trasat structura galaxiei la o scară de aproximativ 100.000 de ani-lumină pătraţi, potrivit lui Zheng, potrivit Agerpres.