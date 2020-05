SpaceX, in asteptarea unui zbor istoric. Crew Dragon la misiunea Demo 2

Racheta Falcon 9 a fost ridicata la verticala pe rampa de lansare 39A de la Cape Canaveral, pentru cea mai importanta misiune a sa pe anul in curs, Demo 2: dupa zborul din marte, ea trebuie sa transporte pe orbita al doilea cargo Crew Dragon, de aceasta data cu echipaj uman la bord. In testele premergatoare zborului, desfasurate in urma cu cateva zile, toate sistemele au fost declarate operationale si misiunea a primit unda verde din partea NASA, potrivit Space Alliance.



Fereastra de lansare se va deschide la 20:33 GMT, miercuri 27 mai, cu a doua optiune pentru sambata 30 mai la ora 19:22 si o a treia optiune pentru duminica, 31 mai, la 19:00 GMT. Probabilitatea de zbor, din punct de vedere al conditiilor meteo, este de 60% pentru miercuri si creste in zilele urmatoare.

Evenimentul este unul important pentru NASA si putem spune istoric pentru SpaceX:



Nu in ultimul rand, simbolic, intr-un moment delicat, in care toata planeta, afectata de deciziile luate in timpul crizei Covid este ingrijorata asupra viitorului, acest zbor poate fi un motiv de optimism si o raza de speranta petru un viitor mai bun asa dupa cum, insusi Elon Musk spunea: 'You want to wake up in the morning and think the future is going to be great - and that’s what being a spacefaring civilization is all about. It’s about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. And I can’t think of anything more exciting than going out there and being among the stars', potrivit Space Alliance