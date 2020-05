VIDEO Un prototip SpaceX a explodat în timpul unui test

Un prototip de navă spațială dezvoltat de compania SpaceX a explodat vineri în timpul unui test la baza din Boca Chica, Texas (SUA). Este vorba despre un prototip al navetei Starship, vehiculul fiind cuprins de flăcări în timpul unui test pentru motoare.

Denumit Starship SN4 (de la Serial No. 4), prototipul este cel de-al patrulea vehicul de încercare pentru un concept al unei navete spaţiale de dimensiuni mari, reutilizabilă, ce va putea să ducă echipaje umane pe Lună, Marte şi chiar dincolo de Planeta Roşie.



A Starship prototype just exploded in Boca Chica, Texas during static fire testing. SpaceX was granted an FAA license yesterday to conduct suborbital flights, not sure when those first test flights will happen. Video/live feed from @NASASpaceflight pic.twitter.com/dqnQv1lqBV