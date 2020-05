Capsula SpaceX Crew Dragon, botezată „Endeavour” de către cei doi astronauți NASA aflați la bord, s-a cuplat cu succes la Stația Spațială Internațională la ora 17:16 (ora României).



Momentul andocării cu succes arată pe video mișcările exacte ale capsulei și aparenta ușurință cu care aceasta s-a apropiat de ISS.





Anunțul „Docking complete!” a venit apoi la ora 17:30.



Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR