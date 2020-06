Câte civilizații inteligente ar putea exista în galaxia noastră? - Un calcul imposibil de verificat

Un studiu al University of Nottingham publicat în The Astrophysical Journal a încercat să estimeze câte civilizații inteligente există în galaxia noastră, mai exact civilzații care au ajuns la un nivel tehnologic care le permite să trimită în spațiu semnale privind existența lor (cum ar fi undele radio).Ei au pornit de la prezumția că viața inteligentă s-ar forma și pe alte planete, tot cum s-a format și pe Terra și că acest proces ar dura în medie cam 5 miliarde de ani.Numărul estimat de civilizații inteligente, 36, depinde de mai mulți factori, unul fiind și cât a existat respectiva civilizație, fiindcă este de presupus că unele au existat, dar diverse evenimente au dus la dispariția lor. Numărul se referă la civilizații active în prezent.Studiul mai arată și că distanța medie până la aceste civilizații este uriașă: 17.000 de ani lumină, ceea ce înseamnă că sunt foarte greu de detectat și stabilirea unor comunicări este imposibilă. 17.000 de ani lumină este o distanță uriașă dacă ne gândim că cea mai apropiată stea din afara sistemului Solar este la 4,2 ani lumină (Alpha Centauri), iar Sirius este la 8,2 ani lumină.Calea Lactee are mai multe brațe, iar sistemul nostru solar se găsește în marginea brațului Orion. Calea Lactee are sute de miliarde de stele, un diametru de 150.000 de ani lumină și o grosime de 1.000 de ani lumină.