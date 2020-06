Povestea lui Oumuamua continuă cu teoria iceberg-ului cosmic

Oumuamua a fost numit în multe feluri: cometă, asteroid, navă extraterestră în formă de trabuc, dar astronomii de la univeristățile din Yale și Chicago mai adaugă o teorie: Oumuamua ar putea să fie un iceberg de hidrogen.Oumuamua are peste 300 de metri lungime și a călătorit prin spațiu milioane de ani până să ajungă în sistemul solar. Acum este undeva pe la orbita lui Saturn și vor mai trece 10.000 de ani până va ieși din sistemul solar, spun autorii studiului. Comportamentul poate fi explicat prin faptul că obiectul misterios este un fel de Iceberg cosmic de hidrogen, spun cei doi autori ai studiului: Gregory Laughlin și Darryl Seligman.Astronomii spun că obiectul are proprietăți cu totul ciudate: strălucirea variază rapid, semn că avea fie formă de farfurie, fie de trabuc. În plus, accelera în stilul unei comete dar nu s-a găsit vreo dovadă că ar emite gaz sau particule fine de praf.Deși hidrogenul este aproape omniprezent în Univers, rar poate fi găsit în formă solidă, fiindcă este nevoie de temperaturi extrem de scăzute. Hidrogenul înghețat oferă însă un mecanism convingător pentru a explica accelerația obiectului.Laughlin și Seligman spun că este posibil ca Oumuamua să se fi format într-un nor insterstelar, un spațiu în care se ”nasc” și stelele. Acești nori sunt compuși din hidrogen molecular rămas de la Big Bang, au masa de mii de ori mai mare decât Soarele nostru și se pot întinde pe sute de ani lumină. În centrul acestor nori temperatura se apropie de zero absolut, iar hidrogenul poate să înghețe. Particulele înghețate se lipesc de mici ”grăunțe” de praf interstelar și în multe mii de ani pot ajunge să aibă sute de metri lungime, precum misteriosul trabuc stelar.Asteroidul Oumuamua a fost descoperit pe 19 octombrie 2017, de către un cercetător ce folosea un sistem sofisticat de telescoape de la Universitatea din Hawaii, sistem ce scanează continuu universul pentru a observa un astfel de eveniment.Obiectul, cu un diametru de 400 de metri, a intrat imediat în atenția cercetătorilor datorită orbitei sale extreme, el venind din direcția constelației Lira, aflată aproape vertical deasupra planului eliptic pe care planetele și alți asteroizi orbitează Soarele.Misteriosul obiect 'Oumuamua este probabil un fragment dintr-un corp mai mare ce a fost distrus de forţa gravitaţională a unei alte stele, în timp ce a trecut prea aproape de aceasta, conform unui alt studiu.