Astronomii au observat lumina uimitoare emisă de ciocnirea a două găuri negre. De ce descoperirea este importantă și care este rolul celei de-a treia găuri negre

Se crede că ciocnirea a două găuri negre nu lasă nicio urmă vizibilă în afara unor trepidații în țesătura spațiu-timp, dat fiind că sunt atât de dense. Astronomii au publicat o lucrare în care spun că au detectat descărcări uriașe de lumină și căldură ce par a fi efectul ciocnirii a două găuri negre care se aflau în discul de acreție a unei a treia găuri extrem de masivă.Discul de acreție este structura formată din materia care orbitează în jurul găurii negre și este compus din praf stelar rezultat după ce stelele din vecinătate sunt pulverizate de gravitația găurii negre.Lucrarea a fost publicată în Physical Review Letters și semnată, printre alții, de Matthew Graham de la California Institute of Technology. El spune că ar fi pentru prima oară când s-a observat că două găuri negre care s-au ciocnit au produs lumină și unde gravitaționale. ”Am observat un semnal vizibil dintr-o parte invizibilă a universului”, spune Graham.”Gaura neagră supermasivă fierbea de ani buni până să apară această descărcare bruscă de energie. Putem deduce că descărcarea este rezultatul foarte posibil al unei coliziuni între găuri negre”, mai spune Graham.Cercetătorii spun că vom putea afla în ce condiții se petrec coliziunile între găuri negre și cum devine ele ”monștrii” cu masa de milioane de ori mai mari decât soarele în centrul diverselor galaxii.De ce găurile negre sunt atât de specialeGăurile negre sunt uriașe, puternice, îndepărtate și misterioase. Gaura neagră este un mediu extrem, un obiect cosmic atât de dens, încât lumina nu poate scăpa de câmpul său gravitațional.Centrul unei găuri negre se numește singularitate, iar în jurul ei se află un câmp gravitațional atât de puternic încât orice obiect pătrunde în perimetrul câmpului dispare în gaura neagră. Câmpul gravitațional a fost denumit orizontul evenimentului.Explozia luminoasă detectată pare să fie de 1.000 de miliarde de ori mai luminoasă decât Soarele și descoperirea detectată are legătură cu un eveniment detectat anul trecut de experimentul Ligo, celebru pentru descoperirile legate de undele gravitaționale.Surse: The New York Times, Guardian