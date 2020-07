De ce Emiratele Arabe sunt atât de interesate de planeta Marte

Emiratele Arabe Unite (EAU) nu sunt un nume în explorarea spațială, dar pot ajunge. Se discută de mai bine de un deceniu despre o misiune către Marte, în 2014 s-au purtat discuții științifice în SUA, iar în 2015 a fost anunțată misiunea spațială al cărei debut ar fi trebuit să fie pe 14 iulie, dar lansarea de pe insula japoneză Tanegashima a fost anulată din cauza vremii.









Emiratele au aproape 10 milioane de locuitori pe o suprafață cât o treime din cea a României. Deși țara este mică, ea are din plin bani și ambiție. Misiunea este gândită să investigheze rarefiata atmosferă marțiană, iar naveta care-și va întinde aripile cu baterii solare după lansare va orbita timp de doi ani, la altitudini cuprinse între 20.000 și 40.000 km față de suprafața planetei roșii. Hope ar trebui să ajungă la destinație în februarie 2021, iar anul nu este ales întâmplător, fiindcă se împlinesc 50 de ani de la crearea statului. Sonda va fi lansată de o rachetă H-IIA produsă de Mitsubishi Heavy Industries,

Naveta Hope este cam de dimensiunile unei mașini Mini, a costat 200 milioane dolari și va purta trei tipuri de instrumente: spectrometru infraroșu, spectrometru ultraviolet și camere video, misiunea fiind de a avea prima privire globală asupra vremii marțiene în toate momentele zilei. Vor fi investigate diverse fenomene meteo marțiene cum ar fi giganticele furtuni de nisip, nori înghețați și diverele mișcări ale fronturilor atmosferice.Atmosfera marțiană nu a fost studiată atât de intens în trecut, iar sonda arabilor va încerca să obțină noi informații, mai ales că va orbita de la o altitudine mult mai mare decât alte sonde din trecut și va putea oferi o imagine de ansamblu. Dacă pe Marte temperatura poate depăși +30 de grade ziua, noaptea poate scădea la -120 de grade.O mare diferență față de Terra este că Marte are un câmp magnetic mult mai slab ce nu protejează planetă împotriva radiațiilor cosmice.Anul pe Marte durează doi ani pământești și, din această cauză, anotimpurile sunt de două ori mai lungi decât pe Terra. Ziua durează 24 de ore și o dată la 26 de luni planeta se află cel mai aproape de Terra și aceasta este ”fereastra” de care vor să profite și cei din Emirate, dar și chinezii și americanii ce vor lansa în maxim trei săptămâni misiuni către Marte. Dacă pierd această fereastră, următoarea va fi abia în toamna lui 2022.EAU vrea să se dezvolte mult pe domeniul spațial: a construit și lansat trei sateliți împreună cu Coreea de Sud, iar anul trecut a cumpărat un loc pe o rachetă Soyuz și a trimis primul astronaut. Pentru că nu are o bază de lansare, misiunea marțiană va fi lansată din Japonia și, tot fiindcă în EAU nu există o industrie aerospațială, naveta Hope a fost construită în SUA împreună cu cei de la Universitatea Boulder din Colorado.Cei din EAU au apelat la țările cu experiență, dar vor să creeze o generație de cercetători performanți, iar una dintre condițiile puse de guvern a fost ca naveta să nu fie cumpărată, ci construită și de oameni din Emirate, astfel că aceștia au lucrat ”cot la cot” cu americanii.Trebuie spus că cercetătorii arabi sunt foarte tineri, 90% dintre ei având sub 35 de ani. Șefa departamentului științific al misiunii este o femeie de 33 de ani: Sarah al-Amiri. ”Cum poți să dezvolți oameni super-calificați care să-și asume riscuri? Exact pentru acest motiv am pornit explorarea spațială”, spune Sarah al-Amiri, care este și ministru de stat pentru ”științe avansate”.Statul EAU a gândit o strategie pe termen lung și vrea să dezvolte și o generație de cercetători în științele aerospațiale, planul fiind ca cercetătorii să lucreze și să învețe de la cei cu tradiție, cum au făcut acum cu americanii sau cum s-a întâmplat la sateliți, cu sud-coreenii.Epidemia de Covid 19 a fost la un pas să ducă la amânarea misiunii Emiratelor, însă cei de acolo au găsit un mod de a duce naveta din Dubai către Japonia cu trei săptămâni mai repede decât era prevăzut. Din Colorado, unde naveta fusese construită, a fost dusă la teste în Dubai cu o navă ucraineană de transport. În februarie Hope a fost dusă în Japonia și, pentru că nu mai puteau fi făcute multe drumuri EAU - Japonia din cauza restricțiilor, au fost cazuri în care cercetătorii arabi au fost nevoiți să stea două săptămâni în carantină la sosirea în Japonia, fiindcă acestea erau regulile.Sursa: New York Times