VIDEO Surprinzătoarele ”focuri de tabără” din Soare - Satelitul Solar Orbiter a trimis primele imagini

Solar Orbiter, satelitul de observare a Soarelui, dezvoltat de Agenția Spațială Europeană (ESA) cu participarea NASA, a trimis primele imagini cu mini-erupții solare pe care cercetătorii le compară cu niște focuri de tabără. Misiunea spațială este abia la început, iar în aproape doi ani Solar Orbiter va ajunge la 42 milioane km de Soare. Imaginile din prezent au fost trimise de la 77 milioane km.









Solar Orbiter a fost lansat pe 10 februarie 2020 și cei de la ESA spun că deja pot observa fenomene care nu putea până acum să fie studiate în detaliu.

Chiar și după mai multe decenii de studii, mecanismele fizice care fac să fie atât de fierbinte coroana nu au fost pe deplin înțelese, iar identificarea lor este un fel de ”sfânt Graal” al fizicii solare.





Soarele nu are o scoarță tare, precum Terra, materia lui găsindu-se sub formă de plasmă sau de gaz. Energia Soarelui vine din nucleul său super-fierbinte, de peste 15 milioane grade C. La marginea Soarelui, hidrogenul clocotește neîncetat și milioane de tone din acest gaz ajung în spațiu unde întâlnesc câmpul magnetic extrem de puternic al Soarelui.





Soarele are deja 4,5 miliarde de ani și va mai arde încă 5 miliarde de ani, după care va produce îndeajuns de mult heliu încât să inițieze și fuziunea lui.