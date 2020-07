Imaginea care i-a făcut pe unii să spună că lângă Soare e un OZN cubic de 10 ori mai mare decât Pământul. Explicația unui expert NASA e simplă

Ceea ce pare a fi o anomalie solară din apropierea suprafeței Soarelui este considerată de cei care cred în prezența extratereștilor drept un OZN de formă cubică și de o mărime aproape de neconceput.Cunoscutul căutător de semne ale vieții extraterestre Scott Warring susține că OZN-ul este de cel puțin zece ori mai mare decât Pământul, ceea ce înseamnă că obiectul are o latură de peste 63.000 de kilometri.Acesta crede că OZN-ul vine din centrul Soarelui, unde se ”hrănește” cu imensa sa energie.Un entuziast al fenomenului OZN a scris pe blogul său că, ”am adăugat luminozitate și am îmbunătățit focus-ul imaginii, așa că putem vedea că în jurul ei se adună materie roșie. Poate fi vorba de o particulă specială din Soare. Acest cub are o suprafață neagră care nu reflectă lumina, ca un avion de luptă, absoarbe, dar nu reflectă”.Experții în științe spațiale care au lucrat pentru NASA în trecut au o explicație mult mai simplă pentru bizara apariție.Potrivit fostului inginer NASA James Oberg, cele mai multe ”descoperiri” de OZN-uri sunt doar ”mătreață spațială” ce plutește în fața camerelor foto.Aceste firimituri pot fi orice, de la bucățele de vopsea sărită ce plutesc în gravitație zero, la fragmente de gheață sau de izolație desprinse din vehiculul spațial.”Am destulă experiență cu zboruri spațiale pentru a-mi da seama că ce se vede în multe imagini nu este nimic dincolo de normalitatea unor fenomene absolut obișnuite ce apar în afara Pământului”, a adăugat acesta.