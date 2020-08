Dovezi ale exploziilor unor supernove au fost descoperite în sedimente de pe fundul oceanelor

Profesorul Anton Wallner, un fizician nuclear la Universitatea Națională a Australiei, a coordonat studiul care a descoperit că Pământul a călătorit în ultimii 33.000 de ani printr-un nor de praf ușor radioactiv.„Acești nori ar putea fi rămășițele unor explozii anterioare de supernove , explozii puternice și foarte luminoase ale unor stele”, a declarat profesorul Wallner.Cercetătorii au analizat mai multe sedimente de pe fundul oceanelor în două locații diferite vechi de 33.000 de ani folosind un spectrometru de masă, aceștia descoperind urme ale izotopului fier-60 care se formează în explozii de tip supernovă.Fier-60 este radioactiv și se dezintegrează complet în 15 milioane de ani ceea ce înseamnă că orice izotopi descoperiți pe Pământ trebuie să se fi format mult mai târziu decât formarea planetei în urmă cu 4,6 miliarde de ani și să fi ajuns aici în urma unor explozii de supernove înainte de a se așeza pe fundul oceanelor.Profesorul Wallner a descoperit anterior urme de fier-60 datate ca având o vechime de 2,6 milioane de ani și unele cu o vechime probabilă de 6 milioane de ani, sugerând că Pământul a călătorit prin nori radioactivi creați de explozia supernovelor.În ultimele mii de ani Sistemul Solar s-a deplasat printr-un nor mai dens de gaze și praf cunoscut drept „norul interstelar local”, ale cărei origini sunt încă necunoscute. Dacă acesta își are originea într-o explozie de tip supernovă din ultimele milioane de ani, ar trebui să conțină fier-60.Așa că oamenii de știință au decis să verifice această ipoteză și au descoperit izotopul la adânci extrem de scăzute, cu mult sub nivelurile de radioactivitate naturală a Pământului, distribuția fier-60 potrivindu-se cu deplasarea recentă a planetei în norul interstelar local.Însă izotopul a fost descoperit în perioade și mai îndepărtate care s-au întins pe întreaga perioadă de 33.000 de ani analizată. Însă absența unei corelații între deplasarea recentă a Sistemului Solar prin norul interstelor și izotopii descoperiți ridică mai multe întrebări.În primul rând, dacă norul nu a fost format prin explozia unei supernove, de unde a venit? În al doilea, de ce este răspândit izotopul fier-60 atât de uniform în spațiu?„Unele cercetări recente sugerează că izotopii de fier-60 capturați în particule de praf ar putea 'sări' prin mediul interstelar”, afirmă Wallner, adăugând că „așadar izotopii ar putea origina din explozii și mai vechi iar noi măsurăm un fel de ecou”.