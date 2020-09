​FOTO Telescopul Hubble și o imagine spectaculoasă cu halo-ul galaxiei Andromeda

”Este extrem de important să înțelegem uriașele halo-uri de gaz ce înconjoară galaxiile. Aceste rezervoare de gaz conțin combustibil pentru formarea, în viitor, a unor stele în galaxie, dar și a erupțiilor de la evenimente cosmice precum supernovele. Ne oferă multe indicii despre trecutul galaxiei și despre viitorul ei și putem, în sfârșit, să studiem în detaliu cel mai apropiat vecin galactic”, spune Samantha Berek de la Yale University, New Haven, Connecticut.Cercetarea a mai arătat că halo-ul are o structură stratificată, cu două ”mantale” diferite de gaz. Stratul interior este mai complex și mai dinamic și se întinde pe o distanță de aproximativ jumătate de milion de ani lumină, iar cel exterior este mai omogen și mai fierbinte. ”Diferența este probabil rezultată din impactul activității supernovelor asupra discului galaxiei, ceea ce a afectat direct halo-ul interior”, explică Nicolas Lehner de la University of Notre Dame, Indiana.Halo-ul galaxiei Andromeda a mai fost analizat în 2015 de echipa lui Lehner și s-a aflat atunci că este masiv și extrem de întins. Nu s-a putut determina acum 5 ani cât de complex este acest halo, dar acum s-au aflat informații noi și la acest capitol.Cu greu poate fi analizat halo-ul galaxiei noastre, fiindcă suntem în interiorul ei, astfel că analizarea halo-ului altor galaxii ne poate spune multe și despre halo-ul gazos din jurul Căii Lactee. Însă cum este destul de greu să observi o sferă difuză de gaz circumgalactic și plasmă chiar și cu aparate foarte performante, echipa de astrofizicieni s-a ajutat de quasari foarte îndepărtați. Dacă la analiza din 2015 primele concluzii au fost trase pornind de la analizarea a 6 quasari, acum au fost studiați 43.Quasarul este un obiect cosmic, cu strălucire de zeci sau sute de ori mai puternică decât a celor mai mari galaxii, obiect care emite intens unde radio.Andromeda este o galaxie spiralată care se află la aproximativ 2,5 milioane de ani-lumină depărtare de Pământ. Este ușor vizibilă cu ochiul liber, însă fără un telescop ea pare destul de mică, deoarece partea centrală este mai întunecată.