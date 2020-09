Zece milioane de stele și niciun semn de viață inteligentă pe ele - Un telescop australian a încheiat o misiune deosebită

A fost folosit unul dintre cele mai puternice instrumente: radiotelescopul Murchison Widefield Array (MWA) din vestul Australiei care a analizat milioane de stele din constelația Velelor, iar concluziile au apărut în ”Publications of the Astronomical Society of Australia”.Radiotelescoapele sunt instrumente astronomice de măsură prevăzute cu antene speciale, metalice, folosite la recepționarea și la studierea undelor radio emise de corpurile cerești.”MWA este un telescop unic, cu un câmp de viziune extraordinar de larg care ne permite să observăm simultan milioane de stele. Am făcut, timp de 17 ore, observații în jurul constelației Velelor, observații de 100 de ori mai aprofundate decât în trecut”, spune Chenoa Tremblay de la International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR).”Chiar și cu acest set de date, nu am găsit nicio tehnosemnătură - niciun semn de viață inteligentă”. Ea spune că nu este surpinzător faptul că nu s-a găsit nimic, dat fiind că 10 milioane de stele reprezintă 0.001% din totalul stelelor estimate a exista în galaxia noastră. Aceste ”tehnosemnături” sunt semnale radio ce ar putea fi trimise de alte ființe inteligente.Tremblay a făcut o comparație ce arată cât de puțin s-a cercetat ”Să spunem că în toate oceanele ar fi doar 30 de pești, iar noi am încerca să-i găsim testând doar o suprafața cât o piscină dintr-o curte. Șansele de a găsi unul dintre pești ar fi foarte mici”.În locul MWA va fi construit Square Kilometre Array, un instrument de 50 de ori mai sensibil cu care vor putea fi căutate ”tehnosemnături” mult mai departe. Pentru SKA investițiile totale vor fi de peste 1,7 miliarde dolari.Surse: Science Daily, Reuters