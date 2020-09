Viață pe planeta Venus? Descoperirea unui gaz neașteptat dă speranțe astrofizicienilor

”Știm că este o descoperire extraordinară”, spune și Clara Sousa-Silva, astrofizican la Harvard University. Pe aceste planete stâncoase ”din câte știm până acum, fosfina poate fi produsă doar de o formă de viață”, mai spune Sousa-Silva.





Planeta celebră pentru strălucirea ei pe cerul nopții a fost adesea numită ”geamănul malefic al Pământului” Venus este cea mai apropiată planetă de Terra, cea mai fierbinte din sistemul solar și cea mai asemănătoare ca structură și masă cu Terra. Marea diferență este că pe Venus temperaturile ajung la 460 de grade Celsius.Dacă se vorbește de decenii despre viață pe Marte, și ne place să visăm la acest subiect, despre viață pe Venus nu prea s-a vorbit.Totul a pornit de la faptul că astronomii au detectat, cu telescoape puternice, un gaz numit fosfină în atmosfera groasă a planetei Venus. După o analiză intensă, unul dintre scenariile luate în calcul este că ceva care este acum în viață reprezintă sursa acestei substanțe prezentă în cantități mari în atmosfera densă de pe Venus.Gazul extrem de toxic pur și simplu nu ar trebui să existe acolo, iar fosfina ar putea fi doar rezultatul unei forme de viață, în cazul în care o găsim pe o altă planetă. Pe Terra, fosfina a fost folosită pe post de armă chimică în primul război mondial și în prezent este folosită și ca substanță ce sterilizează solul în agricultură. Fosfina este produsă pe cale naturală și de unele bacterii anaerobe (mico-organisme capabile să trăiască într-un mediu lipsit de oxigen).”Este o descoperire uluitoare și venită din senin. Clar că va determina mai multe cercetări despre posibilitatea de a exista viață în atmosfera lui Venus”, spune Sara Seager de la Massachusetts Institute of Technology.Teoria spune că fosfina nu ar avea ce căuta în atmosfera venusiană. Fosfina este greu de produs și tot teoria spune că moleculele ar trebui să fie distruse de reacții chimice puternice înainte de a se fi acumulat în cantitățile.Însă concluzia cum că ar exista viață pe Venus ar fi una extrem de pripită și trebuie verificată în alte moduri.Mulți cercetători pun la îndoială ipoteza și sugerează că acest gaz ar putea rezulta din procese atmosferice sau geologice pe care noi nu le putem explica fiindcă Venus rămâne un mister, mai ales că nicio sondă terestră nu poate rezista mai mult decât câteva secunde în atmosfera venusiană.Echipa de cercetători a făcut, timp de un an, simulări pe computer pentru a explica prezența fosfinei și abundența ei. De exemplu, lumina ”sparge” mereu moleculele de fosfină, iar activitatea vulcanică de pe Venus și fulgerele puternice nu ar fi suficiente pentru a compensa fosfina care dispare. Doar o formă de viață ar putea fi sursa, au conchis oamenii de ștință.Mai mulți cercetători spun însă că nu ar trebui să luăm descoperirea fosfinei ca fiind o ”biosemnătură”, ci pot fi procese chimice pe care nu le cunoaștem și pentru noi ar fi anomalii. Alții spun că, probabil, compoziția modelului atmosferic venusian este incompletă în varianta pe care o cunoaștem acum.Surse: New York Times, National Geographic