Cercetătorii au anunțat detectarea în premieră a unor emisii radio provenite de la o exoplanetă

Cercetătorii au comparat datele înregistrate prin intermediul unui radiotelescop din Olanda cu cele obţinute din observaţii asupra planetei Jupiter, ţinând însă cont de faptul că aceste date provin de la un sistem stelar aflat la zeci de ani lumină distanţă. Una dintre cele trei stele vizate a ieşit în evidenţă: Tau Boötes, pe orbita căreia se află cel puţin o exoplanetă.Dacă aceste date vor fi confirmate, ar putea deschide calea spre o mai bună înţelegere a câmpurilor magnetice ale exoplanetelor în particular şi în general o mai bună înţelegere a planetelor aflate pe orbita altor stele decât Soarele.„Prezentăm unul dintre primele indicii de detectare a unei planete în spectrul radio”, a declarat Jake Turner, astronom la Universitatea Cornell şi coordonator al noului studiu.„Noi considerăm că este vorba de o emisie produsă chiar de planetă. Pornind de la puterea şi polarizarea semnalului radio şi de la câmpul magnetic al planetei a, ajuns la concluzia că datele sunt compatibile cu predicţiile teoretice”, a adăugat acesta.Însă Turner şi colegii săi nu sunt complet siguri că semnalul pe care l-au detectat provine într-adevăr de la planeta botezată Tau Boötes b şi pentru verificarea acestor date au solicitat desfăşurarea de observaţii suplimentare asupra acestui sistem stelar aflat la 51 de ani lumină de Soare, în constelaţia Boötes.Noul studiu a pornit de fapt de la Jupiter. Oamenii de ştiinţă au studiat în prealabil emisiile radio ale gigantului sistemului planetar şi au acordat măsurătorile pentru a reflecta distanţa de la această planetă şi Soare şi distanţa de la Jupiter la Pământ, în vederea folosirii acestor date în interpretarea observaţiilor cu privire la exoplanete.Cercetătorii au consultat observaţii făcute în 2016 şi 2017 de către radiotelescopul olandez Low Frequency Array (LOFAR). Pe lângă potenţialul semnal radio detectat ca provenind de la Tau Boötes b, cercetătorii au raportat şi posibila identificare a unui semnal provenit de la steaua Upsilon Andromedae sau de la o planetă de pe orbita acesteia - însă acest semnal era chiar şi mai slab decât cel detectat în cazul exoplanetei Tau Boötes b.Oamenii de ştiinţă sunt interesaţi de detectarea emisiilor radio de sursă planetară pentru că acest tip de informaţii îi ajută să înţeleagă caracteristicile câmpurilor magnetice ale planetelor vizate. La rândul lor, datele despre aceste câmpuri magnetice pot arăta dacă o planetă are o atmosferă (protejată de câmpul magnetic) şi pot oferi şi alte informaţii cu privire la structura şi istoria unei astfel de exoplanete.„Am aflat de la Jupiter cum trebuie să arate aceste emisii radio. Am început să le căutăm şi în sistemele stelare îndepărtate şi iată că le-am găsit”, a mai relatat Turner.Acest studiu va fi prezentat pe larg între paginile publicaţiei Astronomy & Astrophysics şi este deja accesibil online