Science Report: Un reputat profesor de la Harvard susține că primul obiect interstelar descoperit a fost produs de o inteligență extraterestră

„Propulsia suplimentară venită dinspre Soare – aceasta a fost scânteia care a declanșat totul”, a declarat Loeb într-un interviu pentru „New York Post”. El a adăugat că ideea sa a stârnit ceva controverse în comunitatea științifică, dar a notat că „de la aceia care nu vor să discute posibilitatea că există alte civilizații. Ei gândesc că sunt speciali și unici. Eu cred că este o prejudecată care trebuie abandonată”.





În noua sa carte „Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth”, Avi Loeb, șeful catedrei de astronomie de la Harvard, afirmă din nou că Oumuamua „a fost produsul unei tehnologii avansate, creat de o inteligență extraterestră”, în ciuda scepticismului comunității științifice.Misteriosul obiect a fost detectat prima oară în octombrie 2017, dar nu seamănă cu nimic din ce au mai văzut vreodată cercetătorii, atât din pricina formei, cât și a suprafeței sale uscate. Nu a mai putut fi observat de telescoape din ianuarie 2018, deoarece a traversat sistemul solar întorcându-se în spațiul interstelar.Oumuamua, care înseamnă „cercetaș” în hawaiiană, a fost inițial clasificat ca asteroid când a fost detectat pe când zbura cu peste 315.000 km/h, dar mai recent s-a apreciat că ar fi mai degrabă o cometă.Proveniența lui Oumuamua, lung de 300 m și cu forma unei țigări, rămâne în continuare un mister. S-a sugerat că ar fi putut veni din uriașul nor molecular W51, aflat la 17.000 de ani-lumină de Pământ.Unii au teoretizat că este o cometă sau un asteroid, pe când alții au presupus că este compus din hidrogen înghețat, ceva nemaiauzit în știință. În august, Loeb a fost coautor al unui articol care a respins ideea că Oumuamua este alcătuit din hidrogen înghețat.Iar acum, Loeb, care a publicat inițial în noiembrie 2018 un studiu în care sugera că Oumuamua ar putea fi „un vehicul propulsat de vânt solar, de origine artificială”, își reafirmă ideea că ar proveni de la altă civilizație inteligentă.În noiembrie 2018, cercetătorul care a descoperit Oumuamua, fizicianul și astronomul canadian Robert Weryk, a afirmat că ideea că ar proveni de la o altă civilizație este doar „o speculație hazardată”.Misterul asupra naturii sale exacte s-a adâncit spre sfârșitul lui 2018, când NASA a declarat că se uită de două luni în direcția lui Oumuamua, dar nu a reușit să-l vadă.Un al doilea obiect interstelar, cometa 2I/Borisov, a fost descoperit în august 2019. ( Fox News