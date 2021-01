A fost descoperit cel mai îndepărtat quasar, situat la peste 13 miliarde de ani lumină

Cercetătorii de la University of Arizona au descoperit acest quasat situat la 13,03 miliarde de ani lumină, iar această vârstă îl face și cel mai timpuriu găsit, ”născut” la doar 670 milioane de ani după Big Bang, când universul avea doar 5% din vârsta actuală.J0313-1806 este numele dat quasarului și oamenii de știință cred că aceste obiecte ultramasive și strălucitoare reprezintă o etapă în evoluția unor galaxii. Noul quasar descoperit este cu 20 de milioane de ani lumină mai îndepărtat decât precedentul deținător al recordului, dar gaura neagră descoperită, având o masă de 1,6 miliarde de ori mai mare decât cea solară, este de două ori mai grea decât precedenta deținătoare a recordului.În timp ce acest nou quasar este uimitor de vechi și de îndepărtat, observațiile echipei au arătat, de asemenea, dovezi că există un flux de gaz supraîncălzit care ”curge” din jurul găurii negre supermasive din centrul galaxiei, acest gaz călătorind cu o cincime din viteza luminii. În plus, echipa de cercetare a reperat și o activitate de formare a stelelor extrem de activă în galaxia care găzduiește quasarul.Se estimează că J0313-1806 creează un flux echivalent cu 200 de mase solare în fiecare an și se pare că galaxia crește cu viteză. Cercetătorii spun că, studiind quasarii pot afla despre cum se comportă alte obiecte cosmice din jur și, mai ales, cum se comportă găurile negre supermasive.Quasari precum J0313-1806, care au ”acumulat” deja găuri negre atât de imense într-un timp atât de scurt în universul timpuriu au nedumerit oamenii de știință. În timp ce găurile negre pot lua naștere atunci când stelele explodează în supernove și colapsează și găurile negre mai mici pot fuziona, acumulând masă, acești quasari ultra-masivi ai universului timpuriu rămân misterioși și se pune întrebarea: Cum au ajuns atât de rapid atât de repede?