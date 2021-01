Marte - O istorie a fascinației omului față de Planeta Roșie și de ce ne atrage mult un loc rece, arid și letal

Chiar și fără telescop, oamenii din vechime au fost fascinați de Marte și de culoarea sa roșiatică. Egiptenii îi spuneau ”Har Decher”, iar babilonienii, ”Nergal”. Romanii i-au dat numele după zeul războiului, din cauza culorii sângerii a planetei.

Galilei a fost primul om care a privit Marte prin telescop, la 1609, iar un astronom italian a încercat câteva zeci de ani mai târziu să facă o hartă simplă. Până la 1700 astronomii au putut calcula cât ține o zi marțiană și au observat și calotele glaciare de la poli.

Pe Marte temperatura medie este de -60 grade și minimele ating -125 de grade. Presiunea atmosferică este de numai 1% din cea a Pământului, astfel că dacă un om ar ajunge vreodată acolo fără costum spațial s-ar sufoca în câteva minute și sângele ar începe să fiarbă.

Sunt multe dovezi că pe suprafața lui Marte a curs cândva apă: planeta are albii ondulate lungi cât aceea a Amazonului, rețele de afluenți și delte fluviale, toate secate însă.

O dată la 26 de luni între Marte și Pământ distanța este de sub 60 milioane km, în timp ce distanța maximă este de 401 milioane km. Mariner 4 este prima sondă care a ajuns la Marte: a făcut opt luni până acolo, acum 56 de ani. Primul rover care s-a deplasat pe suprafața planetei a fost Sojourner, în 1997.

Diversele sonde care au ajuns la Marte au făcut până acolo între 4 și 11 luni, iar primul zbor cu echipaj uman va face probabil undeva pe la 8-10 luni, după 2030. Rover-ul care a rezistat cel mai mult pe Marte a fost Opportunity care a străbătut 45 km în 14 ani.

Mulți astronomi au crezut că pe Marte există viață inteligentă, cel mai celebru fiind cazul lui Percival Lowell care acum 125 de ani a lansat supoziția că marțienii săpaseră canale într-o încercare disperată de a transporta apa din calotele polare pentru a iriga câmpurile pârjolite.

Marte are un vulcan de trei ori mai înalt decât Everestul, canioanele sunt și de mii de km lungime, iar furtunile de praf sunt cumplite.

Babilonienii au studiat astronomie acum două milenii și jumătate și numeau Marte ”Nergal” care însemna ”mărețul erou” sau ”regele conflictului”. Egiptenii au studiat cele cinci planete strălucitoare de pe cerul nopții și au ajuns la concluzia că se mișcă într-un mod similar.





Jezero Crater (foto - NASA)





1659: Celebrul om de știință olandez Christian Huygens a observat prin telescop și apoi a schițat un punct întunecat de pe Marte, probabil zona vulcanică Syrtis Major Planum. El a observat și că acel punct revine la aceeași poziție la aceeași oră ziua următoare, concluzia fiind că planetei îi ia 24 de ore să facă o rotație completă în jurul axei sale.









Foto Martin Holverda, Dreamstime.com







1666: Giovanni Cassini calculează că o zi pe Marte durează 24 de ore și 40 de minute

1719: Marte s-a aflat la cea mai mică distanță de Pământ și abia în 2003 s-a repetat apropierea. La acel început de secol 18 astronomii au profitat și au făcut observații, în timp ce mulți oameni de rând s-au speriat văzând cât de mare și roșie era planeta pe cerul nopții. Cum nu exista electricitate, iluminat public și poluare la scară industrială, Marte se vedea foarte bine și era impresionantă.













1784: Faimosul astronom britanic William Herschel face observații cu un telescop mai performant și trage diverse concluzii, unele corecte, altele eronate. Herschel era convins că Marte era locuită de ființe inteligente.

1971: Mariner 9 devine prima sondă care ajunge cu succes pe orbita marțiană. Două sonde sovietice, Mars 2 și Mars 3, ajung trei săptămâni mai târziu.





Foto NASA







1976: Viking 1 reușește să aterizeze pe suprafața lui Marte, iar misiunea sa durează 6 ani. Misiunea Viking 2 (1976-1987 a trimis peste 50.000 de fotografii cu planeta Marte, atât de pe orbită, cât și de la suprafață).

2002: Mars Odysey își începe misiunea de a încerca să găsească apă înghețată sub suprafața marțiană. Instrumentul va trimite date până în 2010. Naveta a trimis peste 350.000 de fotografii și a preluat 95% din datele culese de rover-ele Spirit și Opportunity.













2004 Rover-ele Spirit și Opportunity găsesc dovezi puternice că Marte a avut în trecutul îndepărtat apă la suprafață. Cântăreau 180 kg, de 15 ori mai mult decât roverul Sojourner. Spirit a urcat în 2005 un munte mic de înălțimea statuii Libertății, iar Opportunity a parcurs 45 de km pe suprafața marțiană în 14 ani, iar în 2018 NASA a pierdut legătura cu el, cei de la NASA bănuind că o furtună a acoperit cu nisip panourile solare ale rover-ului.

Planeta are și calote glaciare la poli, dune gigantice de nisip, cratere de impact formate acum milioane de ani și vârtejuri de praf uriașe. Pe ”Planeta Roșie” se află și cel mai lung canion din sistemul solar, Valles Marineris, de 5.000 km lungime, un uriaș sistem de văi cu o lățime de 193 km și o adâncime de 6 km.





Curiosity (foto - NASA)





Dacă pe Terra temperatura medie este de +15 grade, pe Marte media este de - 65 de grade. La poli temperatura poate scădea iarna la sub -125 de grade, în timp ce la Ecuator, vara, pot fi +20 de grade, dar când lumina soarelui nu mai ajunge, temperaturile pot scădea și acolo spre -70 de grade. Cel mai înalt munte de pe Marte, denumit Olympus Mons, este de trei ori mai înalt decât Everest-ul, având 25 de km.

Distanța medie dintre cele două planete este 225 milioane km, dar maximul depășește 400 de milioane km din cauza orbitelor eliptice. Cea mai mică distanță dintre Marte și Terra, 54,6 milioane km, a fost în 2003, iar distanța atunci a fost cea mai mică din ultimii 60.000 de ani, urmând ca cele două planete din Sistemul Solar să fie la fel de apropiate abia în anul 2287.





O dată la 26 de luni Terra și Marte sunt cel mai aproape, la sub 60 milioane km, și atunci este momentul propice să fie lansate sondele. Sonda care a ajuns cel mai repede pe orbita marțiană a fost Marine 7, în 1968, călătoria durând 128 de zile, în timp ce Viking 2 a făcut 333 de zile în 1975. Drumul către Marte are traiectorie în formă de parabolă din cauza nevoii de aliniere cu orbita planetei.









De exemplu, călătoria rover-elor Spirit și Opportunity, pornită în vara lui 2003, a fost de 455 milioane km până la Marte. Rover-ul Perseverance care a fost lansat pe 30 iulie 2020 va parcurge 470 de milioane km până pe 18 februarie, când va ateriza pe Marte. La acel moment, Marte și Terra vor fi despărțite de 210 milioane km și orice transmisie de la rover va face peste 11 minute până la centrul de control al NASA.

Astronomii văd prin telescop detalii ce se schimbă de la anotimp la anotimp, calote polare ce se schimbă de la an la an, dar și nori în atmosferă. Din cauza acestor schimbări, mult timp ei au crezut că observă pete de vegetație, și că Marte ar fi o planetă asemănătoare cu Pământul, unde viața ar putea exista.









La polii planetei, calotele polare, compuse din dioxid de carbon înghețat (85%) și apă (15%), se măresc în timpul iernii și se retrag în timpul verii. Numai că micșorarea calotei se produce nu prin topirea gheții, ci prin sublimarea ei. Dioxidul de carbon este un gaz ce trece din stare solidă în stare gazoasă fără a deveni lichid. Calotele polare au mai multe straturi, semn că clima planetei a suferit modificări.

Roverele care s-au ”plimbat” pe suprafața marțiană încearcă să găsească urme ale unor presupuse forme incipiente de viață, forme extrem de simple ce-i drept, dar încă nu s-a reușit. Se presupune că în primul ei miliard de ani de viață, Marte era o planetă mult mai caldă, cu ape curgătoare și cu vulcani activi, lucru dovedit de faptul că s-au găsit urmele albiilor acelor ape. Ca și Pământul, Marte s-a format acum 4,5 miliarde de ani.





Perseverance (foto - NASA)

În prezent, Marte este o planetă uscată și dezolantă, un uriaș deșert, cu un strat atmosferic subțire în jurul său. Din cauza dimensiunilor sale mici, de-a lungul a doar câteva milioane de ani, planeta și-a pierdut căldura proprie în favoarea răcelii din cosmos, ceea ce a provocat înghețarea apei și a lavei.

”Cea mai celebră dintre rocile de pe Marte a fost descoperită în Antarctica, în 1984, în regiunea Allan Hills. Cunoscut oficial după abrevierea LH -84001 acest meteorit conținea dovezi ispititoare, și totuși circumstanțiale, că pe Planeta Roșie a existat viață simplă în urmă cu un miliard de ani. Pe Marte se găsesc nenumărate dovezi geologice ale existenței unor ape curgătoare, printre care albiile unor râuri, delte și văi secate. Cei mai recenți roboți trimiși pe Marte au descoperit roci și minerale care nu ar fi putut apărea decât în prezența acolo a apei pe o perioadă de timp mai îndelungată”.





Într-un viitor articol veți putea citi despre cum ar putea ajunge omul pe Marte, ce șanse sunt să construim o colonie acolo și cum arată scenariul SF al terraformării