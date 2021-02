Sonda Juno a NASA se va apropia în iunie de satelitul Ganymede al lui Jupiter, corp ceresc mai mare decât Mercur

Lunile lui Jupiter care vor fi explorate de Juno





Este rar ca o sondă spațială să ajungă așa de departe, la peste 700 de milioane km de Terra. Ganymede a fost observat îndeaproape de sondele Voyager 1 și 2, în 1979 și de Galileo, în anii 90, dar Juno are tehnologie mai avansată de analiză și camere foto extrem de performante.Planeta Jupiter are o masă de 317 ori mai mare decât a Terrei și au fost descoperiți 79 de sateliți naturali. Sistemul jupiterian este imens și Juno a ajuns pe orbita lui Jupiter în iulie 2016 și va începe și explorarea a trei dintre sateliții planetei.Juno a trimis imagini spectaculoase cu Jupiter și misiunea sa este să studieze gravitația, câmpul magnetic, atmosfera și interiorul lui Jupiter.În iunie se va apropia de Ganymede, în septembrie 2022 va explora de la mică distanță Europa și apoi va urma satelitul Io.- este cel mai mare satelit natural din sistemul solar, fiind mai mare decât Mercur și aproape la fel de mare ca planeta Marte. Este singurul satelit natural din sistemul solar ce posedă propriul câmp magnetic.- este o destinație interesantă și va fi explorată în viitor de sonde trimise de pe Terra. Europa are o suprafață înghețată ce acoperă un ocean interior din apă sărată ce ar putea avea o adâncime de 97 de km și ar putea găzdui forme de viață. Calota de gheață este însă de 26 km grosime, astfel că va fi greu de ajuns la acel ocean.- este cel mai apropiat de Jupiter și este corpul ceresc cel mai activ geologic din sistemul solar. Sunt pe suprafața lui cel puțin câteva sute de vulcani activi ce aruncă jeturi de lavă zeci de km în atmosferă.Ganymede, care are un diametru de aproximativ 5.300 de kilometri, este cel mai mare satelit din sistemul solar și are dimensiuni mai mari decât planeta Mercur.Ganymede este unul dintre cei cinci sateliți din sistemul solar despre care se crede că au oceane ascunse sub suprafețele de gheață. Europa și Callisto gravitează în jurul planetei gazoase Jupiter, în timp ce Titan și Enceladus gravitează în jurul planetei Saturn.Cele mai întunecate zone de pe Ganymede sunt suprafețele sale înghețate, acoperite de meteoriți și praf.Satelitul planetei Jupiter este bogat în rezerve de apă, probabil de 25 de ori mai mari decat oceanele de pe Pământ, estimându-se că oceanele lui Ganymede au o adâncime de 800 de kilometri.În cazul în care există suficientă sare, apa de pe Ganymede ar putea deveni atât de densă, încât s-ar putea revărsa pe solul stâncos, ceea ce ar putea crea condiții favorabile pentru dezvoltarea vieții microbiene.Ganymede este special fiindcă are propriul câmp magnetic, extrem de slab ce-i drept, dar din cauza acestui câmp magnetic se produc aurore spectaculoase la polii acestui satelit.Sursa: National Geographic