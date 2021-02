Jeff Bezos va avea mai mult timp pentru una dintre pasiunile sale: spațiul. Care sunt planurile prin care compania Blue Origin vrea să iasă din umbra SpaceX

Bezos a fondat Blue Origin în anul 2000, cu doi ani înainte ca Elon Musk să fondeze SpaceX, dar cele două companii au avut trasee diferite: Musk a fost agresiv în comunicare, a dat în judecată companiile rivale și a reușit în 2020 să devină prima companie privată care duce astronauți pe Stația Spațială.Blue Origin a comunicat foarte puțin în ultimii ani, iar strategia lui Bezos a fost să facă totul în pași foarte mici, pentru ca totul să iasă foarte bine. În ultimii ani însă și Bezos a comunicat mult, iar Blue Origin, deși în 2015 părea să nu aibă nicio șansă în lupta cu SpaceX, a avansat enorm.Blue Origin a fost printre cele trei companii alese să realizeze designul modulului cu care NASA vrea să ducă oameni pe Lună în 2024 sau 2025, vinde rachete către United Launch Alliance, iar racheta New Shepard a făcut și zboruri de test, dar și zboruri pentru diverse experimente științifice.Pentru modulul lunar, NASA a oferit contracte totale de un miliard de dolari pentru trei companii care să dezvolte concepte: SpaceX, Blue Origin și Dynetics, Blue Origin primind cel mai mare contract, de 600 milioane dolari. NASA va alege în acestă primăvară două dintre concepte.Bezos a vorbit de mai multe ori despre cum își imaginează un viitor în care milioane de oameni vor lucra și locui undeva în spațiu, iar Blue Origin a fost creată pentru a ajuta aceste planuri să devină realitate. ”Vom construi un drum către spațiu și apoi se vor întâmpla lucruri uimitoare”, promitea șeful Blue Origin în 2019.Racheta New Shepard a efectuat cu succes pe 14 ianuarie un zbor de test, iar scopul este ca racheta să poată oferi, celor care sunt dispuși să plătească, zboruri de 11 minute până la o altitudine de 100 km deasupra Terrei.Anul acesta ar trebui lansată și racheta New Glenn ce are aproape 100 de metri lungime, poate transporta până la 45 de tone pe orbita inferioară a Pământului și ar trebui să poată fi reutilizată de 25 de ori, pentru a reduce la maxim costurile cu transportul diverselor sarcini.Blue Origin a prezentat în 2019 și un modul lunar numit Bkue Moon și compania speră să aibă un rol cât mai important în viitoarele misiuni selenare care vor face ca oamenii să revină pe Lună după mai bine de 50 de ani.Planurile NASA sunt ca pe viitor să fie construită o bază pe Lună de unde să pornească apoi și primele misiuni cu echipaj uman către Marte, după 2035. Companiile private vor avea un rol esențial pentru a veni cu soluții care să ducă la reducerea cheltuielilor.Trebuie spus că Blue Origin a dezvoltat de la înființare cinci motoare de rachetă - - BE-1, BE-2, BE-3, BE-4 și BE-7 - toate mergând pe ideea că rachetele pot fi reutilizate de mai multe ori. Compania le-a și testat la baza proprie din Van Horn, Texas.Surse: Business Insider, New York Times, AFP