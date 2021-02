O companie din Ungaria a dezvoltat un rover foarte mic care să caute apă pe Lună. Vehiculul se numește Puli, după o celebră rasă de câini

Roverul Puli este o platformă low-cost gândită să transporte diverse lucruri, dar a fost creat mai ales pentru a identifica și cartografia dacă în stratul de sub suprafața Lunii se găsește hidrogen.Roverul compară diverse niveluri ale energiei spectrului radiației de fond pentru a găsi apă, are patru roți cu spițe de cauciuc și poate urca povârnișuri de până la 40-45 de grade. Roțile se pot învârti independent una de alta.Roverul a fost testat în Hawaii și Maroc.Puli Space Technologies Ltd a fost înființată la Budapesta, în 2010, ideea fiind să dezvolte un rover low-cost care să poată purta sarcini mici.Sursa: Reuters