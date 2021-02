VIDEO NASA publică o filmare spectaculoasă a asolizării roverului Perseverance pe Marte

Perseverance este cel mai laborator de astrobiologie trimis către Marte și are o mulțime de instrumente științifice.

Este și cel mai greu obiect trimis pe suprafața altei planete Jezero Crater, locul ales pentru amartizare, este un fost lac și se anunță a fi extrem de interesant din punct de vedere geologic.

Roverele din trecut nu ar fi putut să asolizeze în siguranță acolo

Va fi testat și un mic elicopter, o premieră pe o altă planetă și se va încerca și producerea de oxigen, cu un aparat care extrage dioxid de carbon.

Roverul va fora și va pune mostrele în niște mici recipiente ce ar trebui să fie duse pe Terra de o altă misiune, peste câțiva ani.

Mai multe experimente sunt gândite în ideea că oamenii vor ajunge în 20-30 de ani să locuiască și să muncească pe Marte.

NASA a lansat luni un videoclip spectaculos cu aterizarea roverului său Perseverance, primul de acest gen, după ce misiunea a ajuns cu bine pe Marte joi în căutarea vieții.Cu puțin peste trei minute, videoclipul publicat dezvăluie imaginile mai multor camere situate în diferite locuri ale modulului, după intrarea acestuia în atmosfera marțiană: una arată desfășurarea parașutei supersonice, alta, situată sub rover, terenul marțian apropiindu-se, și alte două vederi arată rover-ul depus treptat pe sol, suspendat de trei cabluri.Cu toate acestea, nu a putut fi înregistrat niciun sunet în timpul coborârii vertiginoase. Roverul Perseverance al NASA a reușit să ajungă cu bine pe suprafața lui Marte , trecând cu succes de cele ”șapte minute de groază” de după intrarea în atmosferă. Misiunea a costat 2,7 miliarde dolari, iar roverul este cel mai sofisticat de până acum și conține o mulțime de experimente științifice. Dacă totul va merge bine, pe Marte va fi testat un elicopter special, dar și un instrument care va încerca să producă oxigen, extrăgând cu o pompă dioxid de carbon. Țelul suprem este să fie prelevate și probe de sol care să fie aduse pe Terra în 10 ani.Este de așteptat ca roverul să funcționeze cel puțin doi ani, timp în care să ”hoinărească” peste 15 km. Roverul Perseverance cântărește 1.025 kg pe Terra și 395 kg pe Marte, datorită gravitației care este 39% din cea terestră. Are 3 metri lungime și 2,7 metri lățime și dispune de un braț robotic de 2,1 metri lungime. Are montate 19 camere video și două microfoane.