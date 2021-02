Sonda Parker Solar Probe a trimis imagini inedite cu planeta Venus. În timpul misiunii va atinge viteze de aproape 700.000 km/h

Sonda va trece de mai multe ori în viteză pe lângă Venus (de șapte ori în șapte ani) fiindcă se folosește de gravitația planetei pentru a-și modifica traiectoria și pentru a se apropia în acest mod, de Soare, ținta sa principală.









Soarele se află la 150 milioane km de Terra, însă sonda Parker se va apropia la sub 6 milioane km, într-o zonă unde temperatura atinge 1.300 C. Fiind atât de aproape de Soare, va fi accelerată atât de mult de gravitația uriașă a stelei, încât va atinge viteze de 692.000 km/h, de nouă ori mai mult decât sondele care au ajuns recent pe Marte.





Mai multe imagini cu misiunea puteți vedea aici

Ei bine, la apropierea de Venus din Iulie 2020 sonda a ajuns la 13.000 km de suprafața planetei celebră pentru faptul că temperaturile ajung la 500 de grade Celsius la suprafață și nicio sondă terestră nu a rezistat prea mult când a fost trimisă acolo.









Parker Solar Probe a detectat, cu ajutorul unui instrument numit WISPR, o zonă strălucitoare pe Venus ce pare a fi iluminată de atomii de oxigen din atmosfera superioară, atomi care se recombină în molecule în zona întunecată a planetei.

Zona întunecată din centru este Aphrodite Terra - cea mai întinsă regiune înaltă de pe Venus - iar în fotografie apare închsiă la culoare din cauza temperaturilor mai scăzute față de regiunile din jur (cu 30 de grade Celsius mai puțin).Sonda a fost numită după Eugene N. Parker, fost profesor la University of Chicago. Acesta are în prezent 93 de ani și va rămâne în istorie pentru că a prezis în 1958 existența vântului solar.Venus este cea mai apropiată planetă de Pământ și este extrem de strălucitoare pe cerul nopții. Nu este însă și o planetă pe care să putem vreodată trăi, temperaturile trecând de 450 de grade Celsius, iar presiunea atmosferică este de aproape 100 de ori mai mare decât pe Terra.”S-a dovedit că Venus, numită astfel după zeița frumuseții și a iubirii, are o atmosferă densă, aproape opacă, alcătuită în principal din dioxid de carbon, și că are o presiune atmosferică de aproape o sută de ori mai mare decât cea de pe Pământ, la nivelul mării. Mai mult, temperatura de la suprafață se apropie de 500 de grade Celsius. Poți coace o pizza uriașă în 7 secunde, ținând-o pur și simplu în aerul de acolo.Astfel de condiții extreme pun probleme explorărilor spațiale, fiindcă orice am trimite pe Venus o să fie zdrobit, topit sau vaporizat în câteva clipe. Dacă vrem să culegem date despre suprafața acestui loc abandonat trebuie să trimitem acolo un obiect rezistent la căldură sau unul extrem de rapid.