Compania lui Jeff Bezos amână cu încă un an lansarea rachetei New Glenn

New Glenn, numită după astronautul John Glenn, a fost anunțată în 2016 și atunci se spera că va zbura în 2020, dar nu a fost să fie.New Glenn va avea aproape 100 de metri lungime, poate transporta până la 45 de tone pe orbita inferioară a Pământului și ar trebui să poată fi reutilizată de 25 de ori, pentru a reduce la maxim costurile cu transportul diverselor sarcini.Compania a anunțat că New Glenn va zbura în Q4 2022, motivând amânarea prin faptul că Blue Origin nu a primit nicio parte dintr-un contract acordat de US Air Force pe perioada 2022-2027, contract primit de rivalii SpaceX (compania lui Musk) și de United Launch Alliance (ULA) care este un joint-venture format de Boeing și Lockheed Martin.Oficialii Blue Origin au spus că pierderea acelui contract a fost o lovitură ce a adus pierderi de 3 miliarde dolari companiei, mai ales că designul rachetei New Glenn fusese gândit pentru a transporta sateliți ai Pentagonului. Ducerea de sateliți pe orbită este un business foarte bun de care profită din plin SpaceX, mai ales că miniaturizarea acestora permite unei navete să ducă și peste 100 de bucăți.Blue Origin spune că a investit 2,5 miliarde dolari în proiectul New Glenn și a renovat și baza Launch Complex 36.Sursa: CNBC