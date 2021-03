A fost descoperită una dintre cele mai promițătoare exoplanete. Ne-ar putea ajuta să aflăm despre viața din alte lumi, chiar dacă la suprafața ei temperaturile trec de 400 de grade

Foarte multe dintre cele 4.300 de exoplanete descoperite sunt giganți gazoși de tipul Jupiter și deci nu au suprafață solidă și nici mediu propice vieții.





Planeta a fost descoperită prin metoda ”vitezei radiale” de către spectrograful CARMENES instalat pe telescopul de 3,5 metri din observatorul Calar Alto din Spania.



Metoda vitezei radiale (numită și metoda Doppler) este una prin care astronomii caută o stea care să se miște regulat într-o direcție și în alta. Este o metodă anevoioasă, fiindcă uneori observațiile pot dura luni de zile, dar prin acestă metodă a fost găsită prima planetă extra-solară, în 1992.





Planeta descoperită a fost denumită Gliese 486 b și nu este o candidată în lista planetelor pe care ar putea exista viață, fiindcă pare să fie fierbinte și uscată precum Venus, cu temperaturi de 430 de grade C și posibil cu râuri de lavă.Planeta se află la 26 de ani lumină de Terra, distanță enormă ce este însă mică dacă ne raportăm la mărimea universului cunoscut. Planeta extra-solară este printre cele mai apropiate descoperite și orbitează în jurul unei stea de tipul ”pitică roșie” care este mai mică, mai rece și mai puțin luminoasă decât Soarele nostru, având o treime din masa solară. Cea mai îndepărtată exoplanetă cunoscută este la mai bine de 21.000 de ani lumină.José Caballero de la Centro de Astrobiología (Spania) spune că planeta Gliese 486 b ar putea deveni un fel de ”piatră Rosetta” a științei exoplanetelor, fiindcă ne va putea ajuta, pornind de la ce vom afla după atente observații, să detectăm biomarkeri și biosemnături, trăsături spectrale ale atmosferelor exoplanetelor ce pot fi atribuite existenței unei forme de viață.Compoziția chimică a atmosferei ne poate spune multe despre planetă și despre posibilitatea ca pe ea să existe forme de viață. Cercetătorii sunt interesați să analizeze combinația de gaze din atmosfera exoplanetelor stâncoase, iar dacă se dovedește că mix-ul de oxigen, dioxid de carbon și metan nu este cu mult diferit de ce este pe Terra, ar putea fi un indiciu că pe planeta respectivă s-ar putea găsi forme de viață.Piatra Rosetta (The Rosetta Stone), cu care această planetă a fost comparată, este lespedea descoperită în 1799 care a fost utilizată de istorici pentru a traduce, în premieră, hieroglifele egiptene).Trifon Trifonov, de la Max Planck Institute, Heidelberg (Germania) spune că exoplaneta poate fi comparată cu Rosetta Stone datorită combinației de caracteristici fizice și orbitale, iar atmosfera planetei va putea fi îndeaproape cercetată când vor fi gata două dintre cele mai sofisticate telescoape construite vreodată: James Webb Space Telescope și Extremely Large Telescope.Primul ar trebui să fie lansat în spațiu în toamnă, după mulți ani de amânări, iar al doilea este un observator astronomic care este în construcție în Chile.Gliese 486 b este o planetă de tipul ”super-Pământ”, noțiunea referindu-se la o exoplanetă cu masă mai mare decât cea a Terrei, dar net mai mică decât masa unor giganți de gheață precum Uranus sau Neptun. Masa lui Gliese 486 b este de 2,8 ori mai mare decât a Terrei.James Webb Space Telescope este un proiect în care s-au investit aproape 10 miliarde dolari. Dacă totul merge bine, în maxim 3 ani vom știi sigur dacă exoplaneta în discuție are atmosferă și dacă are, vom știi și compoziția.