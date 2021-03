​VIDEO Opt minute de foc - NASA a efectuat cu succes testul static cu motoarele rachetei gigantice SLS

​NASA a efectuat cu succes joi teste statice cu cele patru motoare ale rachetei SLS care peste câțiva ani ar trebui să ducă astronauți pe Lună. Testele din ianuarie au fost marcate de probleme, dar NASA poate ”răsufla” ușurată și va putea trece la etapa următoare de testare care va consta într-o lansare adevărată și cu capsula Orion.









Practic cele patru motoare RS-25 din treapta principală, fiecare de dimensiunea unei mașini, au rulat timp de opt minute simulând o lansare și cei de la NASA au putut culege date despre funcționarea lor.

Pentru acest test denumit "hot fire", rezervoarele au fost umplute cu 2,6 milioane de litri de carburant. Testul a fost unul reușit de data aceasta, după ce în ianuarie motoarele au funcționat sub două minute.A fost ultimul dintr-o serie de opt teste menite să certifice funcționarea etajului principal al rachetei și faptul că este pregătit pentru misiunile Artemis. Acest etaj principal are 65 de metri înălțime.Racheta SLS (Space Launch System) a fost anunțată în 2011 și a acumulat câțiva ani de întârziere: atunci se spera că primele teste vor fi realizate în 2017.Pasul următor este ca SLS să fie dusă la Kennedy Space Center în Florida, unde spre final de an să fie realizată o lansare adevărată și cu capsula Orion, dar fără oameni la bord.Acest zbor se va numi Artemis 1, iar în 2023 misiunea Artemis 2 ar trebui să ducă astronauții pe orbita lunară, iar misiunea Artemis 3 ar trebui să pună doi astronauți pe solul lunar în 2024.