Un asteroid de dimensiuni mari va trece azi pe lângă Pământ, la peste 2 mil km distanță / Nu există riscul unei coliziuni

Potrivit CNEOS, "astronomii amatori din emisfera sudică și de pe latitudinile nordice joase îl vor putea vedea", cu ajutorul unui telescop de cel puțin 20 de centimetri diametru.







Pe 5 martie, temutul Apophis, asteroidul botezat după zeul egiptean al răului şi distrugerii, a trecut prin apropierea relativă a Pământului, ultima vizită pe care ne-o va face până la 13 aprilie 2029, când se va apropia atât de mult de planeta noastră încât va străbate zona în care sunt plasaţi sateliţii de orbită înaltă, conform SPACE.com

Astronomii sunt de părere că acesta are diametrul de aproximativ 340 - 370 de metri şi este compus dintr-un amestec de rocă şi metal, conform NASA. Apophis are probabil forma unei păstăi de arahide - două bucăţi de formă neregulată lipite una de cealaltă.

Astronomii l-au văzut pentru prima oară pe Apophis în 2004. Descoperirea acestui asteroid reprezintă un exemplu perfect pentru conceptul de "apărare planetară" - serviciul dedicat observării şi monitorizării asteroizilor cu orbite care trec prin apropierea relativă a Pământului pentru a determina dacă aceştia prezintă vreun risc de a lovi planeta.

Pentru o scurtă perioadă de timp, după descoperirea sa în 2004, astronomii au susţinut că există un risc de 3% ca Apophis să se ciocnească de Terra la 13 aprilie 2029. Acest lucru s-a întâmplat pentru că până şi observaţiile astronomice realizate cu cele mai performante instrumente au o anumită marjă de eroare, marjă care este cu atât mai mare cu cât asteroidul este detectat la o distanţă mai mare faţă de Terra. Această îngrijorare rezultată după primele observaţii ale asteroidului au dus la alegerea numelui Apophis - demonul şarpe din mitologia egipteană care întrupa răul şi haosul.

Observaţiile ulterioare au arătat că nu există niciun risc de ciocnire pentru anul 2029, dar acelaşi risc a mai fost luat în calcul pentru vizitele acestui asteroid preconizate să se producă în 2036 şi apoi în 2068.







Denumit 2001 FO32 și cu un diametru sub un kilometri, acesta va avea o viteză de 124.000 km/h, "mai rapid decât majoritatea asteroizilor" care trec în apropiere de Pământ, precizează Nasa.Corpul stâncos, care nu este la prima vizită, se va situa cel mai aproape de Pământ duminică, la ora 16,02 GMT. Acesta se va afla atunci la o distanță de 2.016.158 km, de circa cinci ori mai mare decât distanța Terra-Lună."Nu există riscul de coliziune cu planeta noastră", asigură agenția americană. Traiectoria sa este "suficient de bine cunoscută și regulată" pentru a elimina orice pericol, arată și experții de la Observatorul Paris-PSLAsteroidul este însă clasat ca fiind "potențial periculos", ca orice corp a cărui orbită este mai mică de 19,5 ori distanța Pământ - Lună și care are un diametru mai mare de 140 metri.Asteroidul "2001 FO32" a fost observat pentru prima oară în 2001 și este urmărit cu atenție de atunci. Face parte din familia asteroizilor "Apollon", care se rotesc în jurul Soarelui în mai puțin de un an și se pot încrucișa cu orbita terestră."În prezent, știm puține lucruri despre acest obiect și această apropiere ne oferă o ocazie incredibilă de a afla mai multe", a declarat Lance Benner, cercetător la Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, în subordinea căruia se află Centrul de studiere a obiectelor apropiate de Pământ (CNEOS).