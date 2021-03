Ce mesaje am trimis până acum extratereștrilor? De la dublul helix la klingoniană și Doritos

Așadar, ce mesaje le-am trimis extratereștrilor?



Radioul a fost primul mediu prin care existența Pământului a fost declarată potențialilor locuitori de pe alte planete.



În 1962 oamenii de știință sovietici au îndreptat un transmițător radio către Venus și au salutat planeta în codul Morse.



Introducerea, prima de acest gen, a inclus trei cuvinte: „Mir” („pace” sau „lume” în rusă), „Lenin” și „URSS”. Mesajul a fost considerat în mare parte simbolic, potrivit unui articol publicat în 2018 în revista International Journal of Astrobiology.

Dublu helix

Voyager

Ideea lui Von Littrow era de a transmite un mesaj clar civilizațiilor extraterestre care ar fi trăit în celelalte părți ale sistemului solar: Suntem aici.Astronomul austriac nu și-a văzut planul ambițios pus în practică însă omenirea nu a renunțat la tentativele de a contacta viața extraterestră.Mai mult decât orice, el a fost un test pentru un nou radar planetar, o tehnologie care trimite unde radio în spațiu cu scopul principal de a observa și cartografia obiecte din sistemul solar.Carl Sagan a făcut parte din echipa care a trimis mesajul Arecibo din 1974În termeni de distanță, următoarea tentativă de a-l contacta pe E.T. a fost mult mai ambițioasă.O echipă de astronomi din care au făcut parte legendarii Frank Drake și Carl Sagan a transmis în 1974 un mesaj radio de la Observatorul Arecibo din Puerto Rico înspre Messier 13, un roi stelar aflat la aproximativ 25.000 de ani lumină distanță.Mesajul, o imagine trimisă în cod binar, a înfățișat o figură umană, structura de dublu helix a ADN, un model al unui atom de carbon și diagrama unui telescop.„Mesajul Arecibo a încercat să ofere un instantaneu cu privire la ceea ce suntem noi ființele umane în limbajul matematicii și al științei”, afirmă Douglas Vakoch, președintele Messaging Extraterrestrial Intelligence (METI) International.Însă mesajului Arecibo îi va lua 25.000 de ani lumină să ajungă la Messier 13, moment în care roiul se va fi deplasat, potrivit departamentului de astronomie de la Universitatea Cornell din Statele Unite.Extratereștrii ar putea ipotetic să detecteze mesajul în timp ce trece pe lângă ei, acesta având o intensitate de 10 milioane de ori mai mare decât semnalele radio ale soarelui nostru (soarele emite o bandă largă de radiații electromagnetice - de la ultraviolet la radio)Însă acest lucru este improbabil, afirmă Seth Shostak, astronom la Institutul SETI, spunând însă că „a fost, în anumite privințe, cel mai puternic mesaj”.Mai recent, undele radio au fost folosite pentru a transmite totul de la artă la reclame.În 2008, producătorul de chipsuri american Doritos a trimis o reclamă înspre un sistem solar aflat în constelația Ursa Majoris aflată de 42 de ani lumină față de Pământ, potrivit unui articol din International Journal of Astrobiology.În 2010, un mesaj scris în klingoniană, limbajul folosit de o specie de extratereștri din serialul sci-fi „Star Trek”, a invitat extratereștrii să participe la o piesă de operă în klingoniană ce a avut loc în Olanda.Însă nu ne-am bazat doar pe undele radio pentru a încerca să comunicăm cu eventualele forme inteligente de viață: am lansat și sonde spațiale în speranța că într-o zi acestea vor fi depistate de extratereștri.Sondele Voyager au ajuns în spațiul interstelar (FOTO: NASA)Sondele Voyager 1 și 2 au fost lansate în 1977 pentru a explora sistemul solar exterior și spațiul interstelar.Fiecare are la bordul său un Disc de Aur care conține muzică, sunete ambientale de pe Pământ și 116 imagini ale planetei noastre și ale sistemului solar.Navele Voyager au ajuns acum în spațiul interstelar, așteptând să fie descoperite. Care sunt însă șansele ca acest lucru să se întâmple?„Zero”, potrivit lui Sheri Wells-Jensen, un lingvist specializat în viață extraterestră de la Bowling Green State University din Ohio.„A fost doar o tentativă frumoasă și poetică, drăguț și curajoasă care a însumat cele mai bune lucruri pe care le avem, chiar dacă inutilă în ceea ce privește comunicarea reală”, afirmă acesta.Experții sunt de acord că probabilitatea ca aceste tentative să fie detectate de o civilizație extraterestră sunt scăzute.Potențialii extratereștri ar trebui să asculte cu atenție frecvențele radio și să înțeleagă suficiente lucruri cu privire la matematică și știință pentru a ne interpreta mesajele.În plus, mesajele pe care le-am trimis tind să presupună că acești extratereștri percep universul în același mod prin care o facem și noi: cu vederea și auzul.Însă asta nu înseamnă că toate aceste mesaje sunt fără rost.„Noi căutăm. Ei de ce nu ar căuta?”, declară Wells-Jensen.Ce s-ar întâmpla dacă însă toate mesajele noastre nu pot fi înțelese de către extratereștri?„E OK. Cred că lucrul cel mai important pe care l-am spus vreodată este că existăm”, adaugă lingvistul.