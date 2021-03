Apophis: Asteroidul botezat după zeul egiptean al răului şi distrugerii nu va prezenta niciun pericol pentru Terra cel puțin un secol de acum înainte

Acest asteroid a provocat rumoare după ce oamenii de ştiinţă au anunţat descoperirea sa, în 2004, pentru că exista un mic risc ca acest uriaş bolovan cosmic să se ciocnească cu Pământul în 2029. Ulterior, după analiza traiectoriei acestui asteroid, cercetătorii au ajuns la concluzia că nu avem, cel puţin deocamdată, de ce să ne facem griji.Asteroidul are un diametru de 370 m, ceea ce înseamnă mai mult de trei terenuri de fotbal.Apoi s-a vehiculat îndepărtatul an 2068 ca moment ce ne-ar putea pune în pericol, dar cei de la ESA spun că cele mai recente calcule arată nu doar că 2068 nu va prezenta niciun pericol, ci și că Apophis nu are cum să se ciocnească cu Terra pentru cel puțin 100 de ani. Cu siguranță că până prin 2121 se vor face noi calcule și vor fi funcționale și metode sofisticate de schimbare a traiectoriei asteroizilor...S-a scris mult despre acest asteroid luna aceasta, fiindcă pe data de 6 martie 2021 Apophis s-a apropiat doar până la o zecime din distanţa Pământ - Soare și a trecut pe lângă Terra la o distanţă de 44 de ori mai mare decât cea dintre Pământ şi Lună: 17 milioane km.Cel mai interesant moment pentru astronomi, dar și pentru pasionații de astronomie, va fi pe 13 aprilie 2029 când Apophis se va apropia iar de Terra, însă de data asta va trece la 35.000 km de Terra, de zece ori mai puțin distanța până la Lună. Va putea fi văzut și cu ochiul liber atunci, fiindcă va trece prin zona unde sunt plasați sateliții de pe orbita înaltă.Dacă Apophis se va ciocni vreodată cu Pământul, consecinţele ar fi grave. Doi asteroizi au lovit Pământul în ultimii 112 ani - unul a culcat la pământ pădurile siberiene din zona Tunguska, în 1908, iar celălalt s-a dezintegrat în 2013 pe cerul oraşului Celiabinsk, din estul Uralilor, spărgând geamurile clădirilor cu unda de şoc rezultată. Aceşti doi asteroizi nu reprezintă mai nimic prin comparaţie cu Apophis. Apophis este de 300 de ori mai masiv decât (asteroidul care a lovit) Tunguska şi respectiv de 5.000 de ori mai masiv decât (asteroidul dezintegrat deasupra oraşului) Celiabinsk.Pentru o scurtă perioadă de timp, după descoperirea sa în 2004, astronomii au susţinut că există un risc de 3% ca Apophis să se ciocnească de Terra la 13 aprilie 2029. Acest lucru s-a întâmplat pentru că până şi observaţiile astronomice realizate cu cele mai performante instrumente au o anumită marjă de eroare, marjă care este cu atât mai mare cu cât asteroidul este detectat la o distanţă mai mare faţă de Terra. Această îngrijorare rezultată după primele observaţii ale asteroidului au dus la alegerea numelui Apophis - demonul şarpe din mitologia egipteană care întrupa răul şi haosul.Observaţiile ulterioare au arătat că nu există niciun risc de ciocnire pentru anul 2029, dar acelaşi risc a mai fost luat în calcul pentru vizitele acestui asteroid preconizate să se producă în 2036 şi apoi în 2068.